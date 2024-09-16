За или против АЭС: как будут выглядеть бюллетени для голосования на референдуме

В Центральной комиссии референдума показали бюллетени по вопросу строительства АЭС, с помощью которых будут голосовать казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в ЦИК, в бюллетени будет всего один вопрос и два варианта ответа:

Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?

да, согласен;

нет, не согласен.

Бюллетени будут напечатаны на казахском и русском языках без деления - то есть каждый бланк будет "двуязычным". Отметить окошко для голосование можно будет любой отметкой.

Для голосования нужно будет предъявить удостоверение личности, паспорт или электронный вариант документа в мобильных приложениях.

Голосование будет проходить 6 октября с 7:00 до 20:00.

Бюллетень. Скриншот: YouTube/RGP ITC RUS

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

Позже стало известно, что на референдум по АЭС в Казахстане планируется направить около 15,5 млрд тенге.