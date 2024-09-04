Породу казахской тазы признали на международном уровне

Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы, передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию.

На сайте управления делами президента РК уточняется, что решение принято Генеральным комитетом FCI - и это ключевой и последний этап перед полным признанием тазы казахской породой на международном уровне.

"Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам, а также Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю!

Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено много тестов на здоровье, собрана статистика о породе, о зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак является в настоящее время одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане", - сказал президент FCI Тамаш Яккель, комментируя решение генерального комитета.

Вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания - с 2022 года, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, находится под патронатом УДП РК. Уполномоченным органом определено Министерство экологии и природных ресурсов.

"За прошедшие два года была проведена серьезная работа: внесены изменения в соответствующие законы, утвержден стандарт тазы, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки", - отмечается в публикации.

Регистрация (признание) пород возможна только через национальные кинологические организации, имеющих полноправное членство в Международной кинологической федерации (FCI).

В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак.

Сообщается, что все требования все требования Международной кинологической федерации (FCI) для признания "Kazakh Tazy" самостоятельной породой выполнены.

"В том числе были проведены масштабные племенные смотры в разных регионах страны, собаки прошли комплексное медицинское обследование, включая важнейшие генетические исследования, которые, в свою очередь, представили неопровержимые доказательства уникальности нашей породы.

Исторический обзор полностью охватил происхождение и развитие породы с более чем 4-тысячелетней историей и окончательно закрепил наименование породы "Казахский тазы". Мы провели специальную монопородную выставку, на которой члены комиссии FCI по стандартам и науке смогли обследовать 100 собак породы тазы. На основании результатов все этой кропотливой работы сегодня единогласным решением Генерального комитета FCI казахский тазы был официально признан на мировом уровне.

Тазы - это неотъемлемая часть нашей культуры и истории, поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения и популяризации национальной породы. Мы уверены, что этот день войдет в историю", - сказал Бауыржан Сериккали, президент Союза кинологов Казахстана.

Работа по международному признанию породы. Фото: qr-pib.kz

Напомним, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна. Волонтер столичного приюта рассказала, что в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых, в том числе чистокровных.

А в феврале этого года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.