Токаев дал поручения по собакам пород тазы и тобет

Собака породы тазы. Фото: almaty-kansonar.kz

Касым-Жомарт Токаев поручил Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

В соответствии с поручением, управляющий делами президента Айбек Дадебаев провел совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон. На встрече было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется несистемно.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы из представителей Канцелярии премьер-министра, МЭГПР, МСХ, МНВО, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации "Қансонар".

"Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет", – говорится в сообщении управления.

Отмечается, что важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI).

"Помощь в этой работе по указанию президента окажет МИД РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия – Министерство культуры и спорта", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985614-tokaev-dal-porucheniya-po-sobakam-porod-tazy-i-tobet/