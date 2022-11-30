На сохранение пород тазы и тобет в Казахстане направят 1,4 млрд тенге

Собака породы тазы. Фото: almaty-kansonar.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Документ направлен на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Амирхан Рахимжанов сообщил, что законопроект разработан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак, согласно законопроекту, войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

"Важная роль отведена Национальному центру казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа, который будет создан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

К основным компетенциям центра отнесены вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак и другие задачи", — пояснил Рахимжанов.

Законопроект определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты.

"Государственная поддержка будет осуществляться путем финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе Национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ на продвижение деятельности в данном направлении.

Проектом закона предусмотрена норма по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, которые будут осуществляться научными организациями Казахстана.

Для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. Данная сумма поддержана 18 октября 2022 года на заседании республиканской бюджетной комиссии", — заключил депутат.

Напомним, еще в сентябре этого года Касым-Жомарт Токаев дал поручение Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

Позже сообщалось, что Минэкологии совместно с Минсельхозом, общественными объединениями и экспертным сообществом подготовит соответствующий законопроект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999541-na-sohranenie-porod-tazy-i-tobet-v-kazahstane-napravyat-14-mlrd-tenge/