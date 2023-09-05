Ввести уголовное наказание за стерилизацию собак породы тазы предложили в Казахстане

Собаки породы тазы. Иллюстративное фото: Meiramgul Kussainova / Anadolu Agency via Getty Images

Кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы – национального достояния страны. Ситуация с их возрождением плачевная, передает сайт телеканала КТК.

Волонтер столичного приюта Дарья Платонова рассказала, что буквально несколько лет назад увидеть тазы (одна из казахских национальных пород наряду с тобет) в приюте было почти невозможно. Но в этом году их стали привозить все чаще и чаще, в том числе и чистокровных.

По словам ветеринаров, в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых. Однако надолго они на задерживаются – их стараются сразу отдать в хорошие руки.

"Проблема эта есть. Отлавливаем, привозим, но не так много, так скажем. В месяц одна-две-три-десять, может быть, попадают тазы. Дней 10 назад, точно не могу сказать, приезжали – здесь нашли одну собаку. Сам этот человек, который нашел эту тазы, сказал, что это чистая тазы, чистокровная тазы", – рассказал телеканалу замдиректора ветеринарной службы Астаны Медет Кылышбаев.

Есть также люди, которые занимаются разведением тазы. Например, Мурат Мансуров занимается этим четыре года. По его словам, в городских условиях собак такой породы держать трудно, поэтому он регулярно выводит их в степь.

При этом, как рассказал Мансуров, собак пород тазы он отдает только проверенным и надежным людям. Тех, кого знает, может отдать бесплатно. А незнакомым специально назначает высокую цену – ведь если человек отдаст большие деньги за тазы, значит, он будет за ней ухаживать как следует.

"Если незнакомый человек просит, то я говорю какую-то дорогую стоимость. Условно, скажем, 1000 долларов. Потому что, если он взял, чтобы у него была ответственность. Потому что взял за 1000 долларов, значит, он будет беречь. Или я просто так отдаю даром, бесплатно тем людям, которых я знаю, которые любят тазы, занимаются, охотятся", – говорит Мансуров.

Кинолог Константин Плахов изучает тазы более 30 лет, и считает, что за ее стерилизацию следует ввести уголовную ответственность. Кроме того, по словам специалистов, ситуация с их возрождением – плачевная. Если не взяться за это сейчас, то в скором времени тазы может не остаться.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил координировать работу по сохранению казахских национальных пород собак тазы и тобет. В связи с этим, как стало известно в октябре, в Казахстане собираются разработать специальный закон.

В конце ноября в мажилисе приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства тазы и тобет – на это потратят 1,4 млрд тенге. А в начале января этого года данный закон подписал глава государства.

В марте президенту Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035270-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-sterilizatsiyu-sobak-porody-tazy-predlozhili-v-kazahstane/