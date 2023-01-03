Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак

Собака породы тазы. Фото: almaty-kansonar.kz

Сегодня, 3 января, президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на сохранение и воспроизводство казахских пород собак, передает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", - говорится в сообщении Акорды.

В сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

В октябре ведомство сообщало, что по поручению главы государства будет разработан отдельный закон о вопросах сохранения и восстановления тазы и тобет. Соответствующее поручение было дано Минэкологии и компетентным госорганам.

В УДП отмечали, что на особом контроле должна быть процедура по регистрации этих пород собак в международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет. Тогда же сообщалось о подготовке проекта обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

В конце ноября стало известно, что на сохранение пород тазы и тобет в Казахстане направят 1,4 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003978-tokaev-podpisal-zakon-o-sohranenii-kazahskih-porod-sobak/