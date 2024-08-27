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15-летний школьник из Аксу накормил тортом главного кондитера России Рената Агзамова

Опубликовано:

Асылжан Мейрам
Асылжан Мейрам. Фото: из личного архива

Школьник из Аксу Асылжан Мейрам принял участие в известном шоу телеканала "Пятница" - "Кондитеры. Дети". Подросток покорил жюри начинкой своего торта, но при этом не смог пройти в суперфинал, передает корреспондент NUR.KZ.

15-летний Асылжан Мейрам оказался на проекте после того, как с ним связались редакторы шоу. Признается, сам заявок не отправлял. Время на сборы было не так уж и много, при этом пришлось везти с собой заготовку торта из Аксу в Москву. А на месте уже заниматься быстро оформлением.

Асылжан Мейрам
Асылжан Мейрам. Скриншот: из эфира программы "Кондитеры. Дети" телеканала "Пятница"

"Для меня это, получается, была очень большая мотивация. Я попробовал себя в чем-то новом. Принял участие в съемках в первый раз. Было очень волнительно, но мне понравилось. Хоть я и не прошел в суперфинал, но все равно было очень интересно", - говорит Асылжан Мейрам.

На шоу парень представил торт в виде Бабы-яги будущего. Разрез восхитил главного кондитера России Рената Агзамова. Отметили и приятную начинку, а вот коржи подвели. Специальным гостем эфира стала фигуристка Камила Валиева, которая назвала бисквит хлебом.

"Неплохое изделие, но есть, с чем сравнивать. Полностью согласен с Камилой, немножечко бисквитик не доработал", - подытожил Ренат Агзамов в эфире программы.

Асылжан Мейрам
Асылжан Мейрам и Ренат Агзамов. Скриншот: из эфира программы "Кондитеры. Дети" телеканала "Пятница"

Асылжан Мейрам занимается кондитерским делом уже несколько лет. Признается, у него есть две сестры, но вот любовь к выпечке именно у него.

"Я начинал с выпечки блинов, затем уже переходил к более сложным рецептам - это пироги, бисквиты, а потом уже, ну, как повзрослел, начал уже более увлеченно заниматься тортами", - рассказал Асылжан.

На сегодня житель Аксу окончил школу и после 9 класса решил поступить в колледж на кондитера-оформителя. Признается, что уже печет торты на заказ, но хочет стать профессионалом в этом деле.

Проигрыш в проекте "Кондитеры. Дети" его не расстроил, поскольку это стало для него большим опытом.

Напомним, еще один школьник из Павлодарской области прославился на весь Казахстан и за пределами страны. В 2020 году стало известно о 13-летний мальчике из Экибастуза, который научился делать маникюр, чтобы помочь в лечении брата.

Узнав о таланте Арулата Мухаметкали, казахстанцы решили помочь ему и в кратчайшие сроки собрали для его семьи 1,7 млн тенге.

Потом подросток одержал победу в конкурсе нейл-стилистов в Португалии, а также занял первое место в соревнованиях в Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154024-15-letniy-shkolnik-iz-aksu-nakormil-tortom-glavnogo-konditera-rossii-renata-agzamova/

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