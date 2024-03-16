Появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы

Президента Франции Эмманюэля Макрона запечатлели с собаками казахской национальной породы тазы, которых ему подарил Касым-Жомарт Токаев. Снимок опубликовал в своем Instagram личный фотограф президента Франции, передает NUR.KZ.

"14/03/2024. Елисейский дворец, парадный вестибюль. Конец рабочего дня", - подписал автор черно-белое фото.

На снимке запечатлен Эмманюэль Макрон с тремя собаками - двумя тазы и черным лабрадором.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы.

В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Так, в Париж были доставлены два щенка в возрасте пяти месяцев. Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Кроме того, французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.

Щенки получили клички Жюль и Жанна. Они быстро "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году Макрон взял из приюта для животных.