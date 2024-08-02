Казахстанцев призвали воздержаться от посещения Израиля и Ливана

МИД рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана - обращение ведомства опубликовано на официальном сайте, передает NUR.KZ.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в данном регионе", - говорится в сообщении.

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, призвали не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане.

"Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане", - добавили в ведомстве.

Контакты МИД РК:

+7 7172 720111 (дежурный дипломат);

+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp).

Контакты Посольства РК в Израиле

+972 (3) 503 78 85 (дежурный);

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp).

Контакты Посольства РК в Ливане

+ 961 04 713 447 (дежурный);

+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp);

+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp).

Напомним, в минувшие выходные 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения в результате обстрела футбольного поля на Голанских высотах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.

ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение "Хезболла", но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса "Хезболлы", отрицает какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.

После Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаку на Мадждаль-Шамс и призвал стороны к сдержанности.

На фоне опасений об эскалации конфликта после удара по Голанским высотам в минувшую субботу покинуть Ливан призвали своих граждан США, Норвегия и Ирландия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может войти в Израиль. МИД Израиля в ответ призвал исключить Турцию из НАТО.

Кроме того, в начале этой недели глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Перед этим, в апреле, в результате авиаудара в секторе Газа погибли трое его сыновей. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль должен понести суровое наказание из-за убийства главы политбюро ХАМАС.