Казахстанцев призвали воздержаться от посещения Израиля и Ливана
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МИД рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана - обращение ведомства опубликовано на официальном сайте, передает NUR.KZ.
"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в данном регионе", - говорится в сообщении.
Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, призвали не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане.
"Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане", - добавили в ведомстве.
Контакты МИД РК:
- +7 7172 720111 (дежурный дипломат);
- +7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp).
Контакты Посольства РК в Израиле
- +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
- +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp).
Контакты Посольства РК в Ливане
- + 961 04 713 447 (дежурный);
- + 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp);
- + 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp).
Напомним, в минувшие выходные 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения в результате обстрела футбольного поля на Голанских высотах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.
ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение "Хезболла", но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса "Хезболлы", отрицает какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.
После Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаку на Мадждаль-Шамс и призвал стороны к сдержанности.
На фоне опасений об эскалации конфликта после удара по Голанским высотам в минувшую субботу покинуть Ливан призвали своих граждан США, Норвегия и Ирландия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может войти в Израиль. МИД Израиля в ответ призвал исключить Турцию из НАТО.
Кроме того, в начале этой недели глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Перед этим, в апреле, в результате авиаудара в секторе Газа погибли трое его сыновей. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль должен понести суровое наказание из-за убийства главы политбюро ХАМАС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143848-kazahstancev-prizvali-vozderzhatsya-ot-poseshcheniya-izrailya-i-livana/