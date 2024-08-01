Судьба заложников в Газе, дилемма Ирана и призрак большой войны: какие последствия будет иметь смерть главы ХАМАС Исмаила Хании

Гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании повлечет за собой последствия не только для самой группировки и Израиля, но и для всего ближневосточного региона, а возможно, и шире. Место убийства — Тегеран — придает этому событию дополнительное геополитическое измерение. Кроме того, сейчас неясно, ослабит или же, наоборот, усилит радикальных исламистов устранение фигуры такого масштаба.

По многим причинам, гибель Хании — тяжелый удар для ХАМАС, от которого, впрочем, группировка довольно быстро оправится.

Он был лицом организации на международной арене, ее вдохновителем и идеологом, и его устранение имеет большое символическое значение. Однако в группировке уже заявили, что ХАМАС — это, прежде всего, идея, а идею убить нельзя.

Также Исмаил Хания был «кошельком ХАМАС», руководил его финансовыми потоками и привлек на нужды организации миллиарды донорских денег.

Финансовый ущерб после его гибели будет ощущаться, но недолго, так как в этой сфере вместе с ним работали другие высокопоставленные лидеры организации.

Куда больше его смерть может отразиться на важных процессах, которые он курировал, — в частности, на переговорах о судьбе израильских заложников и перемирии в Газе.

Заложники в Газе — заложники ситуации

В поисках ответственных за убийство Хании взгляды международного сообщества автоматически обратились в сторону Израиля, хотя он, следуя своей обычной практике, и не комментирует произошедшее.

По словам источников Русской службы Би-би-си в Израиле, для политического и военного руководства страны на этот счет утром в среду была выпущена соответствующая директива.

Однако Катар, Иран, йеменские хуситы, Турция и глава палестинской администрации Западного берега Иордана Махмуд Аббас в своих официальных заявлениях безоговорочно объявили виновным Израиль. В частности, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар в Тегеране «сионистским варварством».

И, конечно, ХАМАС и его союзники в сложившейся ситуации постараются эксплуатировать самую чувствительную тему для Израиля — судьбу израильских заложников.

Этот вопрос находился в прямом ведении Хании, и худо-бедно путем переговоров и военного нажима Израилю удалось вернуть 105 заложников, более 80 из которых — граждане Израиля.

По последним данным израильской разведки, в живых в секторе Газа могут оставаться 74 человека. В начале июля со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщалось о подготовке сделки по возвращению домой 30 заложников — женщин, детей и пожилых мужчин.

Подробности этой сделки неизвестны, но теперь, скорее всего, ее не будет вовсе, по крайней мере в ближайшее время.

Катар, выступающий посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС, заявил, что убийство Хании — «опасная эскалация, которая приведет регион к сползанию в хаос и подорвет шансы на мир».

Следует ли воспринимать слова катарских властей как сигнал о том, что переговоры об освобождении заложников прерываются, пока неясно.

С точки зрения Израиля, эти переговоры и так зашли в тупик

Сейчас большое значение будет иметь то, кто сменит Ханию на посту главы политбюро ХАМАС. На фоне других он считался сравнительно умеренным политиком, но после его гибели на первый план могут выйти более радикальные силы в группировке, что значительно осложнит переговорный процесс с Израилем.

Жесткое послание Ирану

Убийство Хании на территории Ирана, а не Катара, где он жил последние годы и где его перемещения были хорошо известны, — еще один аргумент в пользу причастности Израиля.

Катар — один из ключевых посредников между Израилем и ХАМАС (вместе с его союзниками). Столь громкое убийство на территории этой страны нанесло бы огромный, возможно, непоправимый ущерб дипломатическим усилиям последнего времени.

С другой стороны, точечная ликвидация на территории Ирана, да еще в тот момент, когда меры безопасности в стране усилены в связи с инаугурацией нового президента, — мощный сигнал режиму аятолл.

Во-первых, это подрывает убежденность недоброжелателей Израиля в том, что он истощен войной на два фронта — в секторе Газа и на границе с Ливаном, и что былая слава израильской разведки изрядно померкла после того, как она проморгала мощнейший теракт 7 октября.

Если исходить из того, что убийство Хании — дело рук Израиля, то налицо его огромные военные и разведывательные возможности. Кроме того, буквально за пару часов до событий в Тегеране Израиль нанес удар по командованию ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте (в нанесении этого удара ЦАХАЛ признался сразу).

Во-вторых, устранением Хании на иранской территории Израиль (если это он) дает понять, что его не пугает перспектива полномасштабного прямого столкновения с Ираном, о вероятности которого говорят с того момента, как проиранская «Хезболла», активизировалась на израильских северных границах.

«Если раньше Иран действовал через своих прокси в граничащих с Израилем Ливане и Сирии, финансируя и оснащая их, то сейчас он демонстрирует готовность к прямым ударам по Израилю. И мы не считаем, что это лишь теория и израильская паранойя», — сказал ранее в комментарии Русской службе Би-би-си экс-советник премьер-министра Израиля Ариэль Булштейн.

«Израиль вынужден готовиться к любому развитию событий, особенно после того, как один раз нападение Ирана на Израиль уже состоялось [в апреле этого года], причем состоялось в открытую, не руками прокси. Это уже не какая-то вероятность, это реальность, с которой Израилю надо уметь справляться. Конечно, Израиль готовится к войне, он должен уметь справляться с любой угрозой», — объясняет эксперт.

Большая война неизбежна?

Два почти одновременных удара по Тегерану и Бейруту неизбежно ставят перед Ираном и его союзниками вопрос — что дальше?

А дальше, по мнению большинства экспертов, у «шиитской оси» есть только два пути — либо обострять ситуацию, либо урегулировать.

Власти Ирана пообещали, что Израиль заплатит высокую цену за убийство Хании. По их словам, израильское руководство перешло красную линию.

Новый президент Ирана, считающийся сравнительно умеренным политиком Масуд Пезешкиан заявил, что его страна «защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит террористических оккупантов пожалеть о своем подлом поступке».

Но несмотря на подобную риторику, Иран на данном этапе не может предложить ничего такого, к чему не был бы готов Израиль.

Первая в истории прямая атака Ирана на Израиль с использованием сотен дронов, баллистических и крылатых ракет, осуществленная в апреле этого года, была отражена Израилем без потерь, а ничего мощнее в иранском арсенале пока нет.

Иран стремится к уничтожению Израиля любыми способами, но предпочтет подождать, когда у него в руках появится ядерное оружие, считает израильский политический обозреватель Рон Бен Йеши. Тогда он и его сателлиты получат своего рода иммунитет, подобно Северной Корее, которая позволяет себе насмехаться над США и своим соседом Южной Кореей. Иран знает, что при наличии у него ядерного оружия, США не будут торопиться прийти на помощь Израилю, предполагает аналитик.

По мнению ряда экспертов, большая война в регионе, скорее всего, неизбежна, но время для нее пока не настало.

Иранский режим явно унижен тем, что прямо в его столице, в разгар инаугурационных торжеств произошло столь громкое убийство. Он оказался перед серьезной дилеммой: не ответить Израилю — значит, проявить слабость в глазах собственных масс, ответить и не достичь цели — признак еще большей слабости.

По словам экспертов, Тегерану как никогда важно тщательно выверить свой следующий шаг, а на это нужно время.

Скорее всего, в ближайшее время он активизирует действия против Израиля руками своих прокси в регионе, но ничего нового в этом нет.

Кто займет место Хании?

Организация ХАМАС устроена таким образом, что прийти на руководящие посты извне, по знакомству или на основании родственных связей почти невозможно.

Чтобы занять значимое место, надо пройти весь путь с самых низов в иерархии группировки, доказывая верность на каждом этапе не просто громкими заявлениями, а делами.

В ХАМАС могут состоять многие представители одной семьи, но нет династий как таковых: сын не приходит на место отца только на основании родства, у него должна быть выслуга лет в организации и объективные способности выполнять ту же работу.

Как правило, на смену одному лидеру приходит человек примерно из того же поколения. Поэтому гораздо чаще в руководстве группировки можно встретить братьев или двоюродных братьев, нежели отца и сына.

В этой связи можно предположить, что сыновья Исмаила Хании, работавшие вместе с ним над финансовыми потоками ХАМАС, продолжат этим заниматься, но заменить его в политическом плане не смогут.

Это должен быть человек равноценного масштаба.

Вероятнее всего, исполняющим обязанности председателя политбюро ХАМАС будет назначен Халед Машаль — весьма заметная фигура в структуре организации.

Машаль уже занимал этот пост с 1996 по 2017 год. Выборы нового руководителя ХАМАС пройдут в 2025 году.

Анастасия Успенская

Би-би-си, Лондон