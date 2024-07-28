Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

12 человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот

Опубликовано:

Последствия удара
Последствия удара. Фото: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images)

По данным израильских военных, 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения в результате обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.

Предполагается, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

На проверенном на подлинность видео видны толпы людей на футбольном поле; также видно, как пострадавших несут на носилках к ожидающим машинам скорой помощи.

ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла», но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса «Хезболлы», отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.

Однако до того, как появились сообщения о последствиях удара, «Хезболла» взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады «Хермон» на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля, где произошел взрыв.

Эти атаки последовали за ударом Израиля по территории Ливана, в результате которого погибли четыре боевика.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что возвращается на родину раньше, чем планировал. В субботу помощники проинформировали его о ситуации.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил в эфире израильского «12-го канала»: «Мы стоим перед лицом большой войны».

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал инцидент «ужасной и шокирующей катастрофой» и заявил, что «государство Израиль будет решительно защищать своих граждан и свой суверенитет».

Правительство Ливана выступило с редким ответным заявлением, подчеркнув, что оно «осуждает все акты насилия и агрессии против всех гражданских лиц и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах. Нападение на гражданских лиц является вопиющим нарушением международного права и противоречит принципам человечности».

Обстрелы как израильской, так и ливанской территории через границу продолжаются и нарастают с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС.

Мадждаль-Шамс — одно из четырех поселений на Голанах, где живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, исповедующей собственную религию, выделившуюся из ислама, как считается, еще в XI веке. Друзы говорят на арабском языке.

В 1981 году, когда Израиль аннексировал Голанские высоты (до 1967 года они находились под контролем Сирии; большая часть мирового сообщества не признала аннексию этой территории), друзам предложили израильское гражданство, но лишь меньшинство из них его приняли. Большинство считают себя гражданами Сирии.

В Израиле друзы с Голанских высот имеют право учиться и работать, но только те немногие, кто принял израильское гражданство, могут голосовать на выборах (при этом они также несут обязанность служить в армии).

На признанной территории Израиля также живут автохтонные общины друзов. Они составляют около 1,5% населения страны, обладают всеми правами гражданства и призываются в армию: это крупнейшая этническая категория военнослужащих в ЦАХАЛ после евреев.

В субботу премьер-министр Нетаньяху также позвонил лидеру общины израильских друзов шейху Мовафаку Тарифу. «„Хезболла“ заплатит дорогую цену, какую она еще до сих пор не платила», — заявил премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2140782-12-chelovek-pogibli-v-rezultate-raketnogo-obstrela-okkupirovannyh-izrailem-golanskih-vysot/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Курам на смех: в Олимпийской деревне под Парижем — дефицит яиц Instagram удалил 63 тысячи нигерийских аккаунтов, подозреваемых в шантаже интимными фото Олимпиада-2024 в Париже: таблица медалей

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie