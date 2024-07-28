12 человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот
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По данным израильских военных, 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения в результате обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.
Предполагается, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.
На проверенном на подлинность видео видны толпы людей на футбольном поле; также видно, как пострадавших несут на носилках к ожидающим машинам скорой помощи.
ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла», но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса «Хезболлы», отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.
Однако до того, как появились сообщения о последствиях удара, «Хезболла» взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады «Хермон» на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля, где произошел взрыв.
Эти атаки последовали за ударом Израиля по территории Ливана, в результате которого погибли четыре боевика.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что возвращается на родину раньше, чем планировал. В субботу помощники проинформировали его о ситуации.
Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил в эфире израильского «12-го канала»: «Мы стоим перед лицом большой войны».
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал инцидент «ужасной и шокирующей катастрофой» и заявил, что «государство Израиль будет решительно защищать своих граждан и свой суверенитет».
Правительство Ливана выступило с редким ответным заявлением, подчеркнув, что оно «осуждает все акты насилия и агрессии против всех гражданских лиц и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах. Нападение на гражданских лиц является вопиющим нарушением международного права и противоречит принципам человечности».
Обстрелы как израильской, так и ливанской территории через границу продолжаются и нарастают с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС.
Мадждаль-Шамс — одно из четырех поселений на Голанах, где живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, исповедующей собственную религию, выделившуюся из ислама, как считается, еще в XI веке. Друзы говорят на арабском языке.
В 1981 году, когда Израиль аннексировал Голанские высоты (до 1967 года они находились под контролем Сирии; большая часть мирового сообщества не признала аннексию этой территории), друзам предложили израильское гражданство, но лишь меньшинство из них его приняли. Большинство считают себя гражданами Сирии.
В Израиле друзы с Голанских высот имеют право учиться и работать, но только те немногие, кто принял израильское гражданство, могут голосовать на выборах (при этом они также несут обязанность служить в армии).
На признанной территории Израиля также живут автохтонные общины друзов. Они составляют около 1,5% населения страны, обладают всеми правами гражданства и призываются в армию: это крупнейшая этническая категория военнослужащих в ЦАХАЛ после евреев.
В субботу премьер-министр Нетаньяху также позвонил лидеру общины израильских друзов шейху Мовафаку Тарифу. «„Хезболла“ заплатит дорогую цену, какую она еще до сих пор не платила», — заявил премьер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2140782-12-chelovek-pogibli-v-rezultate-raketnogo-obstrela-okkupirovannyh-izrailem-golanskih-vysot/