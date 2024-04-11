Трое сыновей главы политбюро ХАМАС стали жертвами израильского удара в Газе

В результате израильского авиаудара в секторе Газа погибли трое сыновей главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

Хания сообщил в телефонном интервью телеканалу Al Jazeera, что его сыновья оставались в секторе Газа во время войны, а в среду навещали родственников на севере анклава.

Заявление Хании последовало за сообщениями связанного с ХАМАС информагентства в Газе о том, что трое сыновей — Хазем, Амир и Мухаммад Исмаил, а также двое его внуков погибли в результате удара по лагерю беженцев на западе города Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что все убитые были членами вооруженного крыла ХАМАС.

«Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа, — говорится в заявлении израильских военных. — ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании, председателя политбюро ХАМАС».

На размытых изображениях, представленных в сети, видно, как тела, лежащие среди обломков, накрыты вещами.

Это не первые члены семьи Хании, погибшие во время войны: как сообщается, еще один сын был убит в феврале, его брат и племянник были убиты в октябре, а в ноябре — внук.

Хания назвал своих детей и внуков «мучениками» и добавил, что гибель родственников никак не изменит позицию ХАМАС на текущих переговорах о прекращении огня.

«Наши требования ясны и конкретны, и мы не пойдем ни на какие уступки. Враг заблуждается, если думает, что нападение на моих сыновей в разгар переговоров и до того, как наше движение отправит свой ответ, подтолкнет нас к изменению позиции», — сказал Хания телеканалу Al Jazeera.

«Кровь моих сыновей стоит столько же, сколько кровь других представителей нашего народа», — добавил он.

ХАМАС, по крайней мере публично, по-прежнему придерживается своих первоначальных требований об окончательном прекращении огня, полном выводе израильских войск и возвращении перемещенных палестинцев в северные части территории сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что Израиль будет продолжать боевые действия до тех пор, пока группировка не будет уничтожена, а все израильские заложники не будут освобождены.

Ранее Израиль заявил, что вывел свои войска из южной части Газы, чтобы «подготовиться к будущим операциям», но отдельные военные операции по-прежнему идут на всей территории анклава.

Гибель сыновей и внуков Исмаила Хании пришлась на период, когда международные посредники активно пытаются в очередной раз заключить новое соглашение о прекращении огня. Пока сложно сказать, как эти события повлияют на продолжающиеся переговоры.

Ранее министр военного кабинета Израиля и бывший министр обороны Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС уже потерпела военное поражение, хотя до окончательной победы еще очень далеко.

Ганц также подтвердил, что власти Израиля по-прежнему намерены провести операцию в Рафахе на юге сектора Газа, где сейчас находится более половины населения территории.

«ЦАХАЛ будет везде, где скрываются террористы», — сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.