Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль должен понести суровое наказание из-за убийства главы политбюро ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы считаем своим долгом создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики", - заявил аятолла Али Хаменеи, подразумевая Израиль и смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее о наказании для лиц, убивших Ханию, заявлял президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Напомним, Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Перед этим, в апреле, в результате авиаудара в секторе Газа погибли трое его сыновей. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

Между тем недавно израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту, целью которого был командир ливанской группировки "Хезболла", ответственный за гибель детей во время ракетного обстрела Голанских высот на прошлой неделе, пишет Русская служба Би-би-си.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может войти в Израиль. Иерусалим в ответ призвал исключить Турцию из НАТО.

Напомним также, что в марте был убит из лидеров боевого крыла группировки ХАМАС Марван Исса.