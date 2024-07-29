Покинуть Ливан призвали своих граждан США, Норвегия и Ирландия
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На фоне опасений об эскалации конфликта после удара по Голанским высотам в минувшую субботу покинуть Ливан призвали своих граждан США, Норвегия и Ирландия.
Норвежский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление МИД Норвегии сообщил о призыве ведомства к гражданам страны покинуть Ливан, пишет РИА Новости.
Как отмечает норвежский МИД, новые атаки, произошедшие за последние сутки, могут повысить уровень конфликта между "Хезболлой" и Израилем.
"Посольство США напоминает гражданам США ознакомиться с текущим предупреждением об опасности поездок, которое настоятельно призывает граждан США пересмотреть поездки в Ливан", - цитирует издание заявление посольства США в Ливане.
Ирландский МИД также призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан
Помимо этого, находящимся там ирландцам ведомство настоятельно рекомендует покинуть страну.
По данным МИД Ирландии, ситуация в Ливане остается крайне нестабильной, и в последние недели усиливаются столкновения вдоль южной границы страны.
Напомним, что 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения в результате обстрела футбольного поля на Голанских высотах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.
ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение "Хезболла", но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса "Хезболлы", отрицает какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.
После Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаку на Мадждаль-Шамс и призвал стороны к сдержанности.
Стоит также отметить, что в Минобороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот - в настоящее время там выполняет миротворческую миссию ООН казахстанский контингент. В ведомстве сообщили, что казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141074-pokinut-livan-prizvali-svoih-grazhdan-ssha-norvegiya-i-irlandiya/