Израиль призвал исключить Турцию из НАТО
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал исключить Турцию из НАТО в ответ на угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его страны.
Как заявил министр, Эрдоган превратил Турцию в участника "иранской оси зла", пишет DW.
По его словам, Турция грозит напасть на Израиль, а также принимает членов группировки ХАМАС.
Также издание пишет, что ранее Кац сравнивал Эрдогана с Саддамом Хусейном.
"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там произошло и чем все закончилось", - писал политик в соцсети Х на днях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142256-izrail-prizval-isklyuchit-turciyu-iz-nato/