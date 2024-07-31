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Израиль призвал исключить Турцию из НАТО

Опубликовано:

Флаг НАТО
Флаг НАТО. Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал исключить Турцию из НАТО в ответ на угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его страны.

Как заявил министр, Эрдоган превратил Турцию в участника "иранской оси зла", пишет DW.

По его словам, Турция грозит напасть на Израиль, а также принимает членов группировки ХАМАС.

Также издание пишет, что ранее Кац сравнивал Эрдогана с Саддамом Хусейном.

"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там произошло и чем все закончилось", - писал политик в соцсети Х на днях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142256-izrail-prizval-isklyuchit-turciyu-iz-nato/

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