Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле ударами по "Хезболле" в Ливане

Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли 12 подростков и молодых людей. По данным властей, погибшим было от 10 до 20 лет.

Правительство Израиля возложило ответственность за гибель людей на футбольном поле в районе Мадждаль-Шамс на ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла». Там, в свою очередь, отрицают причастность к этому конкретному случаю.

В ночь на воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» в глубине ливанской территории. Пока не ясно, каковы последствия этих ударов.

Эскалация может привести к полномасштабной войне Израиля с «Хезболлой», вооруженные силы которых стали регулярно обмениваться обстрелами после начала войны в Газе в октябре 2023 года.

Как сообщила The Times of Israel, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что страна «не будет молча за этим наблюдать», а министр обороны Йоав Галант пообещал «нанести сильный удар по врагу».

Как утверждают в ЦАХАЛ, удары этой ночью были нанесены по оружейным складам и «террористической инфраструктуре».

Глава медиа-офиса «Хезболлы» Мохамад Афиф отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и называет все обвинения ложными.

Би-би-си проверяет версию «Хезболлы» о том, что к гибели людей на футбольном поле привело падение израильской ракеты-перехватчика.

Незадолго до трагедии «Хезболла» взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады «Хермон» на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля.

Побывавший на месте гибели людей спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что «Хезболла» лжет, отрицая свою причастность к произошедшему. По его словам, удар был нанесен ракетой Falaq-1 иранского производства, «эксклюзивно принадлежащей „Хезболле“».

Мадждаль-Шамс, где погибли молодые люди, населен друзами. Лидер израильских друзов шейх Муафак Тариф назвал гибель людей на футбольном поле «чудовищным кровопролитием», которое переходит за «все возможные красные линии».

«Нормальное государство не может допускать, чтобы его гражданам и жителям последовательно наносили ущерб. В северных районах это длится на протяжении последних девяти месяцев», — сказал он.

Правительство Ливана также выпустило редкое в подобных случаях заявление, в котором осудило «все акты насилия и агрессии против гражданских лиц» и призвало к немедленному прекращению любых боевых действий на всех фронтах.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаку на Мадждаль-Шамс и призвал стороны к сдержанности.

«Ближний Восток находится на грани; мир и регион не могут позволить себе еще один открытый конфликт», — написал он в соцсети X.