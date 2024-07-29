Турция может "войти" в Израиль, заявил Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

Такое заявление турецкий лидер сделал на заседании отделения правящей партии в провинции Ризе - его выступление транслировали по телевидению, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Эрдоган прежде всего отметил достижения турецкой оборонной промышленности, но, по его мнению, если бы они были значительнее, то Израиль "не сделал бы с Палестиной то, что сделал".

"Мы должны быть сильными. Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними (Израилем. - прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать", - заявил Эрдоган.