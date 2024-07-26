"Не снимают старого": жителей ЗКО возмутила укладка асфальта по "проверенной технологии"

Средний ремонт на автодороге Уральск - Аксай возмутил жителей ЗКО, которые сомневаются в надежности новой технологии укладки асфальта, применяемой дорожниками, передает "Мой город".

Как сообщает местное издание, жители Западно-Казахстанской области обратились в редакцию и выразили возмущение "технологией" ремонта участка дороги от станции Пойма и до Уральска.

Отмечается, что сейчас там кладут новый асфальт, не снимая старого слоя. По мнению жителей Уральска, все те ямы, которые были на старом асфальте, появятся вновь.

"Я езжу по работе из Уральска в Аксай два, а то и три раза в неделю. Сейчас начался ремонт дороги. Несомненно, это уже лучше, чем было. Но спустя пару недель от нового ремонта ничего не останется. Потому что асфальт, как я вижу, кладут не снимая старого слоя. Это какие-то новые технологии? Я, конечно, не строитель, но тут и им не надо быть.....простая физика...все образованные ямы на старом асфальте, в скором времени появятся и на новом слое", - возмутился водитель Асланбек.

Другие водители также считают, что экономия на ремонте дороги в итоге скажется негативно на качестве.

"Вот едешь по новому уложенному асфальту и машину трясет. Здесь ездят большегрузы, от которых, итак, проседает асфальт. А что будет с новым?"- задался вопросом водитель Арман.

Также обратившиеся в редакцию горожане утверждают, что эту дорогу изначально обещали реконструировать, а на деле - средний ремонт.

"Такое чувство, что нашим властям некуда деньги девать, если честно. Обещали реконструкцию, а занимаются латанием. Даже если предположить, что строить будут в другом месте дорогу, то зачем нужно было класть совершенно новый асфальт на старый? С таким же успехом дорогу можно было просто залатать, тем более уже половина лета прошло. Просто жалко тех денег, которые сейчас закатывают в дорогу, которая продержится один сезон", - говорит житель села Аксуат.

Между тем, начальник отдела качества и приемки работ "НК "КазАвтоЖол" по ЗКО Данияр Дюсенгалиев пояснил, на каких участках трассы Уральск - Аксай планируют сделать реконструкцию, а где средний и ямочный ремонт.

По его словам, протяженность автодороги "Подстепное - Федоровка - граница РФ" составляет 144 километра (0-144). Дорогу построили в 70-х годах прошлого века. До 2022 года капитальный ремонт и реконструкцию на ней не проводили.

"В 2022 году началась реализация проектов реконструкции автодороги "Подстепное - Федоровка - граница РФ". Участок 0-36 километров делал подрядчик ТОО "Казкомсервис" и участок 108-144 километра ТОО "ДСК Приоритет". Общая стоимость проектов составила 48,3 миллиарда тенге. Завершить проекты планируют в следующем году. Реконструкция дороги позволит увеличить пропускную способность, а также обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств", - рассказал Данияр Дюсенгалиев.

Спикер отмечает, что в этом году выделили 9,5 миллиарда тенге на реконструкцию участка 0-36 километров автодороги "Уральск - Федоровка". Также начальник отдела ответил на жалобы жителей ЗКО по поводу среднего ремонта трассы.

"По проекту на участке от Уральска до Поймы предусмотрено восстановление покрытия, а именно - проведут ямочный ремонт и укладку асфальта в два слоя. Сейчас там укладывают (еще не завершили) только первый слой покрытия. Этот участок реконструкции не подлежит, потому что, если ехать со стороны Федоровки, не доезжая Поймы, ведется строительство (уже работы начаты) новой трассы, которая будет в объезд Поймы, аэропорта и села Подстепное, и будет выходить на Актюбинскую трассу. То есть реконструкции подлежит участок от Федоровки до Поймы", - объяснил Данияр Дюсенгалиев.

Он заверил, что ремонт проводят по проверенной технологии и попросил местных жителей запастись терпением.

"В практике такой метод уже давно применяется. Сначала производится ямочный ремонт, предварительно вырезав старый асфальт, потом укладывается выравнивающий слой. В нашем случае это нижний (первый) слой покрытия, а затем укладывается верхний слой (второй)", - подытожил спикер.

Напомним, в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Глава нового ведомства к концу сентября прошлого года назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог. Лидерами по дорогам удовлетворительного состояния стали Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Аутсайдерами названы Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области.

В марте мы писали, что несколько дорожно-строительных организаций в Астане за свой счет будут переделывать некачественные дороги. После обследования работ выявлены дефекты.

Тогда же на качество платных дорог в Казахстане пожаловались перевозчики. Ситуацию объяснили представители "КазАвтоЖола".

От плохих дорог страдают не только астанчане, но и алматинцы. Так, летом прошлого года во время брифинга журналист задал вопрос акиму Алматы о том, почему выделяются "баснословные суммы на ремонт дорог, а вместо дорог на окраинах ремонтируют хорошие в городе". Тогда Ерболат Досаев отметил, что акцент делается на тех участках города, где не было дорог или они находятся в плохом состоянии.

В конце мая, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, Токаев назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

Мы также писали, что казахстанцы теперь могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика".