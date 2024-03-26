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"Обнаружены дефекты": подрядчиков в Астане обязали переделывать дороги за свой счет

Опубликовано:

Ремонтные работы
Ремонтные работы. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Несколько дорожно-строительных организаций в Астане за свой счет будут переделывать некачественные дороги. После обследования работ выявлены дефекты, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

"Из-за выявленных дефектов ряд подрядных дорожно-строительных организаций принудят переделать работы за свой счет.

В ходе весеннего обследования улично-дорожной сети города были обнаружены дефекты на нескольких улицах, где ремонтные работы проводились в период с 2021 по 2022 годы", - сообщили в пресс-службе акимата.

Речь идет сразу о нескольких улицах столицы. В акимате также озвучили подрядчиков, кому предстоит исправить выявленные дефекты в дорожном полотне:

  1. ул. Жетіген - от ул. А. Пушкина до ул. Ж. Досмұхамедұлы (ТОО "Сотис групп");
  2. ул. А. Иманова - от ул. А. Янушкевича до ул. Ш. Валиханова (ТОО "Айя Сервис");
  3. шоссе Алаш - от путепровода до ул. Жолымбетская (ТОО "Айя Сервис");
  4. пр. Мангилик Ел - от моста М1 до ул. Бухар жырау (ТОО "Компания Энергодор");
  5. пр. Кабанбай батыра - от ул. Сарайшык до ш. Коргалжин (ТОО "Сотис групп");
  6. пр. Женис - от ул. Есенберлина до пр. Богенбай батыра (ТОО "Сотис групп");
  7. пр. Р. Кошкарбаева - от ул. Кордай до ул. М. Толебаева (ТОО "Сотис групп");
  8. ул. Енлик Кебек - от ул. Султан Бейбарыс до ул. Болашак (ТОО "РЕКМА КЗ").

Отмечается, что компании-подрядчики приступят к устранению дефектов, причем за счет собственных средств, с наступлением благоприятных погодных условий.

В период проведения работ жителей и гостей города просят проявить понимание и терпение.

"Временные неудобства, вызванные перекрытием участков, будут временными, но улучшат состояние дорог и обеспечат безопасность всех участников дорожного движения", - заверили в акимате.

Стоит отметить, что в начале прошлого года президент Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны.

Тогда правительству и акимату было поручено отдельно рассмотреть эту проблему и заменить подрядчиков в случае необходимости.

Между тем, от плохих дорог страдают не только астанчане, но и алматинцы. Так, летом прошлого года во время брифинга журналист задал вопрос акиму Алматы о том, почему выделяются "баснословные суммы на ремонт дорог, а вместо дорог на окраинах ремонтируют хорошие в городе". Тогда Ерболат Досаев отметил, что акцент делается на тех участках города, где не было дорог или они находятся в плохом состоянии.

В сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Глава нового ведомства к концу сентября прошлого года назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог. Лидерами по более менее хорошим дорогам стали - Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Аутсайдерами названы Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073582-obnaruzheny-defekty-podryadchikov-v-astane-obyazali-peredelyvat-dorogi-za-svoy-schet/

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