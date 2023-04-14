"За что платим, непонятно": на качество платных дорог в Казахстане пожаловались перевозчики

Фуры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане уже несколько лет функционируют платные автодороги. Тем не менее водители недовольны их качеством. Ситуацию объяснили представители "КазАвтоЖола", передает телеканал Astana.tv.

Корреспонденты телеканала выслушали недовольства казахстанских грузоперевозчиков. По словам одного из них качество дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики. И даже если проезд платный – это не гарантирует комфортной и безопасной езды.

"Ни одной охраняемой стоянки нет. Ты должен и груз охранять, и машину, и при всём при этом еще отдыхать должен успевать. Скота сколько ходит – и домашнего, и дикого. Да и качества намного лучшего должно быть. Зимой, вот, снег, буря... Если немного подуло, все – дороги закрывают. 2-3 дня стоишь. За что платим, вообще непонятно", – заявил дальнобойщик.

При этом в "КазАвтоЖоле" подчеркнули, что денег, которые платят водители, недостаточно для полноценного содержания трасс.

"У каждой дороги есть свой ресурс. Мы должны через каждые 5 лет проводить средний ремонт, учитывая ограниченный лимит финансирования. Мы за счет платности проводим только работы по содержанию и текущему ремонту", – отметил начальник отдела эксплуатации дорог филиала дирекции платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол" Тимур Алимов.

Депутаты же считают, что строительство платных дорог в нашей стране – вынужденная мера. Поскольку площадь Казахстана огромная, и покрыть ее асфальтом в полной мере государство не может.

Зампредседателя мажилиса Альберт Рау согласился, что не всегда качество покрытия соответствует нормам, но и пенять исключительно на дорожников, по его словам, не стоит. Не все водители законопослушны – многие игнорируют требование оплаты за проезд.

"На севере у нас есть все-таки шлагбаумная система. Там практически нет долгов. На юге нет шлагбаумов, потому что там большой трафик, и шлагбаум приводил бы к пробкам. На сегодняшний день 4 млрд должны местные перевозчики и 2 – транзитники", – сообщил мажилисмен.

Отмечается, что по стране 25 тысяч километров республиканских трасс. 11 участков из них платные. Это чуть больше двух тысяч километров или 9 процентов от общей сети.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин сообщал, что на 1 ноября общий сбор с платных дорог в стране насчитывает порядка 25 млрд тенге.

Ранее мы писали о том, какие платные дороги есть в Казахстане на данный момент и сколько стоит проезд по ним.

Сейчас в стране действует 11 платных дорог. Так, дорожный участок "Нур-Султан – Щучинск" начал взимать плату за проезд в 2013 году. А с января 2019 года на платной основе заработали трассы "Нур-Султан – Темиртау", "Алматы – Капшагай" и "Алматы – Хоргос".

В ноябре 2021 года в Казахстане были окончательно внедрены еще семь новых участков платных дорог: "Капшагай – Талдыкорган", "Нур-Султан – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном" и "Щучинск – Кокшетау".

Добавим, что согласно Закону РК "Об автомобильных дорогах" решения об использовании автомобильных дорог (участков) на платной основе могут быть приняты в отношении:

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения I технической категории для всех видов автомобильного транспорта;

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения II технической категории для всех видов автомобильного транспорта либо только для грузового автомобильного транспорта;

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения III технической категории для грузового автотранспорта;

улиц столицы и городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016714-za-chto-platim-neponyatno-na-kachestvo-platnyh-dorog-v-kazahstane-pozhalovalis-perevozchiki/