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30 лет независимости Казахстана

Министерство транспорта предложил воссоздать Токаев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта, передает NUR.KZ.

"В целом, Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача", - заявил Токаев.

По его словам, доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%.

"Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью.

Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", - заявил президент в своей речи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034840-ministerstvo-transporta-predlozhil-vossozdat-tokaev/

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