Регионы с лучшими и худшими дорогами назвали в Минтранспорта

Глава Министерства транспорта РК сегодня на брифинге в ведомстве высказался о состоянии дорог в регионах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что есть методика, по которой определяются регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог.

"Лидером у нас является Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное. Аутсайдеры – Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе. Самый сильный аутсайдер, скорее всего, – ЗКО", – добавил глава Минтранспорта.

По его словам, для решения данной проблемы региона в этом году правительством было поддержано выделение средств Западно-Казахстанской области на 50% больше.

В итоге планируется показатель качества дороги повысить от 46 до 51%.

Сегодня Марат Карабаев также высказался о строительстве трассы "Астана – Алматы", пообещав завершить его в следующем году. Он также сообщил, что тарифы на платные дороги в Казахстане повысятся на 20%.

Напомним, еще в прошлом году в мажилисе заявили, что что несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется.

В МИИР в декабре сообщили, что лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Худшее состояние дорог – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.

В январе текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны.

Позже перевозчики пожаловались на качество платных дорог в Казахстане. По словам одного из них, качество дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики. И даже если проезд платный – это не гарантирует комфортной и безопасной езды.

А в сентябре в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании.

Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.