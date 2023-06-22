Почему в Алматы ремонтируют хорошие дороги вместо плохих, ответил аким

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, почему в городе ремонтируют хорошие дороги вместо плохих, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист во время брифинга задал вопрос акиму о том, почему выделяются "баснословные суммы на ремонт дорог, а вместо дорог на окраинах ремонтируют хорошие в городе".

"Хочу сказать, что, когда говорят о баснословных суммах, – это не так. На дороги в прошлом году было выделено 17 млрд тенге. Мы только на образовательный заказ выделяем 215 млрд тенге.

В этом году 20,7 млрд тенге на средний ремонт 200 км дорог выделили, из них 25 км – новые дороги в новых микрорайонах, 57 км – во вновь присоединенных районах, где нет дорог или они находятся в некачественном состоянии. Кроме того, каждому акимату выделили 500 млн тенге на проведение текущего ремонта.

Понимание есть, куда мы двигаемся. Стараемся, чтобы акцент был уделен тем местам, где не было дорог или они находятся в плохом состоянии", - заявил аким.

Досаев также сообщил, что в прошлом году запретил класть асфальт в осенне-зимний период, так как это влияет на качество асфальта.

"В этом году на 15 магистральных улицах на 44 км мы впервые применим полимеры, которые позволят увеличить срок эксплуатации дорог с 5 до 10 лет. В следующем году намерены перейти на средний ремонт с учетом полимеров", - заявил Досаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025915-pochemu-v-almaty-remontiruyut-horoshie-dorogi-vmesto-plohih-otvetil-akim/