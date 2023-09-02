Марат Карабаев возглавил новое министерство

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром транспорта Республики Казахстан. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации официального сайта вышеуказанного ведомства, Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года.

В 2008 году закончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности "строительство зданий и сооружений", в 2010 году - университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашак" по специальности "производственно-системная инженерия", в 2015 году - Таразский государственный университет им. Дулати по специальности "экономика".

Карьера

С января по август 2011 года – стажер, эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С августа 2011 года по март 2013 года – эксперт, главный эксперт Департамента технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

С марта по ноябрь 2013 года – руководитель Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С ноября 2013 года по июнь 2014 года – советник председателя правления ТОО "Региональный инвестиционный центр "Максимум" при акимате ЮКО.

С июня 2014 по октябрь 2015 годы – заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по март 2017 годы – руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в июне 2019 года функции Департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июля 2020 года по июль 2021 года – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по январь 2023 года – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

С января 2023 года – министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, ранее Указом главы государства в Казахстане были созданы пять новых министерств, включая министерство транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034998-marat-karabaev-vozglavil-novoe-ministerstvo/