Токаев: Качественные дороги должны стать общенациональной задачей

Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, снова поднял проблему коррупции в сфере строительства дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Выступая перед учеными, Касым-Жомарт Токаев напомнил о своих поручениях, озвученных на заседании Национального курултая в Атырау. Они касались масштабного строительства и ремонта дорог в Казахстане.

"Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог. Автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами.

Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей в языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция.

Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам". Это сейчас приоритетная задача.

Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что необходим объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране.

"Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин, которые, по словам президента, разрушают покрытие дорог.

"Высококачественные транспортные магистрали являются неотъемлемым признаком любой развитой страны, поскольку представляют собой не только капиталоемкие, но и наукоемкие проекты. Поэтому казахстанским компаниям автодорожной отрасли нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности для применения научного подхода и внедрения инноваций.

В целом, для построения экономики знаний важно обеспечить тесное взаимодействие между научными учреждениями и бизнесом. Эта работа включает в себя создание инновационных кластеров, технопарков и инкубаторов, в которых научные идеи будут превращаться в коммерчески успешные продукты. Такие структуры должны оказывать поддержку соответствующим проектам на всех этапах – от идеи до ее реализации на рынке", — добавил президент.