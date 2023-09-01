Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании

Дорожный конус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики, передает корреспондент NUR.KZ.

"Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли", – заявил Токаев.

Президент добавил, что конкретные меры касательно дорог в стране нужно принять уже до конца года, и наказать некоторые компании.

"Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", – заявил Токаев.

Также он добавил, что необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034844-tokaev-nazval-problemu-dorog-v-kazahstane-rodovoy-boleznyu-i-poruchil-nakazat-kompanii/