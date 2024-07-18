Оставить жалобу на плохие дороги в два "клика" теперь смогут казахстанцы

В Казахстане запустили Telegram-бота, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме. Подробности о новом сервисе читайте в материале NUR.KZ.

Дорожные ямы могут привести к порче авто и денежным расходам для его владельца. В некоторых случаях пострадавшие водители могут добиться выплаты компенсации, однако лучше всего решать проблему "на корню".

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК, рассказали о запуске нового Telegram-бота @TazaQazBot, через который жители страны могут сообщать государственным органам о различных проблемах.

Через этот сервис можно будет моментально фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему.

Другими словами, если пользователь увидит яму на дороге, он может ее сфотографировать и отправить Telegram-боту, прикрепив к заявке геолокацию.

Впрочем, как отметили в ведомстве, новый сервис не предназначен только для ремонта ям.

Жители могут сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий.

"В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий", – рассказали в Минэкологии.

В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в Telegram-боте. После выполнения заявки они смогут оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки.

Таким образом, у казахстанцев появился еще один способ влиять на государственные органы и контролировать их работу. Напомним, граждане также могут подать жалобу через другой онлайн-сервис, о котором мы подробно рассказывали здесь.