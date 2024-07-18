В КУИС ответили на вопрос о "гуляющем по Астане" Бишимбаеве

Глава Комитета уголовно-исправительной системы на брифинге СЦК рассказал, зачем нужны видеокамеры в учреждениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ведомства Тенизжан Джанибеков сообщил, что на сегодня установлено более 39 тысяч единиц видеокамер в учреждениях страны.

"Изображения с видеокамер интегрированы в Комитет УИС и Генеральную прокуратуру в режиме реального времени. Благодаря видеонаблюдению с момента введения проекта выявлено свыше 24 тысяч нарушений режима содержания. Предотвращено 47 случаев суицида и 4 попытки побега, не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, можно ли будет следить с помощью этих камер, что экс-министр Бишимбаев отбывает наказание, а не "гуляет по Астане".

"В рамках судебного процесса была такая новостная лента о том, что Бишимбаев свободно перемещался и так далее. Касательно этого вопросы, мы четкое опровержение дали, и вот как раз таки посредством применения наших видеокамер, мы дали четкое опровержение что такого факта не было", - заявил в ответ заместитель председателя Комитета уголовно-исправительной системы Жанибек Баймаганбетов.

Напомним, сегодня стало известно, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания - он находится в СИЗО.

Ранее в КУИС опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.