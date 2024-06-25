"Зимой рассвет в 8 утра, закат – в 3 часа дня": алматинцы высказались о петиции за возврат часового пояса

В Алматы сегодня прошла пресс-конференция рабочей группы по петиции "Вернуть время назад", досрочно набравшей 50 тысяч голосов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Грубо говоря в семь часов утра мы встаем и в 11 вечера ложимся. Если мы живем в Зайсане, то мы четыре часа спим при солнечном свете. При этом конец дня с 20 до 23 часов мы проводим в темноте. Хотя длина солнечного дня позволяет нам полностью поместиться под солнечный свет.

И даже в Уральске солнце поднимается в пять и заходит в 22 часа. Это тоже час светлого времени, которое мы могли бы использовать. Но мы вынуждены тратить свои деньги на электроэнергию, а также бюджетные средства на освещение улиц и общественных пространств", - говорит Асет Наурызбаев.

Но оппоненты Асета Наурызбаева заявляют, что потребление электроэнергии не выросло и ссылаются на справку от KEGOC.

"Ответственно заявляю, что KEGOC не может дать такую справку, у KEGOC нет таких данных. Он выдает данные в целом о энергосистеме. В энергосистеме существуют десятки других причин, почему меняется потребление. Допустим, в большей части страны стояла дождливая погода - резко выросло потребление электроэнергии.

Таких факторов десятки. И сравнивать день ко дню, год к году на уровне KEGOC бесполезно. Единственный объективный фактор - это сколько времени мы проводим под солнечным светом при всех прочих равных условиях", - сообщил Асет Наурызбаев.

Также у экспертов спросили о том, кому, по их мнению, выгоден переход на единый часовой пояс.

"Этот лишний час очевидно выгоден производителям электроэнергии. Должен сказать, что у нас откровенно лоббируют существующие электростанции, потому что они уже продают нам электроэнергию дороже, чем возобновляемая энергетика. Я не удивлюсь, если выяснится, что основным выгодополучателями являются угольные станции", - считает Асет Наурызбаев.

А медицинский психолог, президент ОО "Казахстанская Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" Евгений Ян объяснил, почему с переводом времени некоторые казахстанцы стали чувствовать постоянную усталость и не могут выспаться.

"В науке этот феномен называется сбоем циркадных ритмов. Эти ритмы формируют нашу жизнедеятельность, а за циркадные ритмы ответственен гормон мелатонин. Он вырабатывается только в темное время суток. Пик продукции мелатонина - три часа ночи.

Он перестает вырабатываться при первых солнечных лучах. Тогда в кровь начинает выбрасываться кортизол - гормон стресса, запускается перистальтика кишечника, ускоряется пульс, человек начинает пробуждаться", - сообщает Евгений Ян.

И именно на пике секреции мелатонина возникает фаза голубого сна. Но в три часа ночи во многих городах Казахстана близится рассвет, отмечает эксперт.

"Как только человек начинает погружаться в фазу глубокого сна, его оттуда выдергивают и другие гормоны начинают работать. Фаза глубокого сна прерывается и обратно в нее уже очень сложно погрузиться", - поясняет Евгений.

Отсюда сонливость, головные боли и постоянная усталость, добавляет эксперт.

В Казахстане расположены четыре часовых пояса, жить всей стране в едином поясе невозможно, отмечает биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова.

"В восточном Казахстане летом рассвет в три часа ночи, а в восемь вечера уже наступает темнота. Трудно и детям, и взрослым, а коровам не объяснишь, что до начала рабочего дня еще шесть часов. А зимой рассвет в 8 утра, закат - в 3 часа дня.

Чиновники ссылаются на единое время в Китае, где на всей огромной территории действует одно время. При этом, когда на востоке Китая утро в разгаре, на западе, в Урумчи, еще глубокая ночь. В США с той же протяженностью страны действуют четыре часовых пояса", - говорит Жанар Джандосова.

Есть у Жанар Джандосовой и вопросы к составу комиссии, которая рассматривала проект по внедрению единого часового пояса.

"Там есть представители регионов, но почему-то от Кызылорды там два человека, двое - от ЗКО. Но нет никого из ВКО, Алматы и Карагандинской области", - добавила Жанар.

Конечно, в каждом населенном пункте страны отдельное время не установить, но нужно принять компромиссное решение, учитывая мнение народа, заключают члены рабочей группы.

"Мы требуем все отчеты, по которым было обоснование этого постановления. Кроме того, мы хотим, чтобы решения, затрагивающие судьбы стольких людей, принимались только в парламенте. Мы требуем открытости всех заседаний, чтобы каждое заседание демонстрировалось онлайн", - добавила Жанар Джандосова.

Напомним, петиция об отмене единого часового пояса в Казахстане набрала 50 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы ее направили на рассмотрение в соответствующий госорган.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

А 19 января 2024 года в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

Однако многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. В Минздраве комментировали вопрос о том, как отразился единый часовой пояс на здоровье казахстанцев.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объясняли, почему так произошло.