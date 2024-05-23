О критическом уровне автомобилизации Алматы заявили эксперты

Эксперты заявляют, что Алматы практически достиг критического уровня по количеству автомобилей. Одним из способов регуляции специалисты называют платные парковки, передает телеканал "Алматы".

Накануне в южной столице состоялся круглый стол на тему "Риски избыточной автомобилизации Алматы: поиск новых решений". В нем приняли участие и зарубежные эксперты из России и Италии. Они поделились опытом своих стран.

По мнению специалистов, частичным решением проблемы может стать мера по расширению зоны платных парковок.

"Парковки платные как мера регулировании трафика, как мера снижения выбросов от транспорта городу нужны, потому что нам в целом нужно сокращать именно перемещение по городу, особенно в его центральной части, в контексте частных личных перемещений.

То есть в центре, там, где у нас хорошая обеспеченность общественным транспортом, необходимо давать преимущество общественному транспорту", - считает независимый эксперт Елена Ерзакович.

Отмечается, что избыточное количество транспорта оказывает негативное влияние на экологию города.

По данным телеканала, ежедневно на дороги мегаполиса въезжают до 1 миллиона автомобилей, 600 тысяч из них зарегистрированные в Алматы и 400 тысяч заезжают из области.

"Для Алматы, конечно, на текущий момент, наиболее подходящей мерой является регулирование автомобилепользования за счет платного паркинга. Это расширение зон платной парковки, это введение дифференцированного тарифа на платную парковку, чтобы в зависимости от того спроса, который есть, он мог регулироваться тем или иным тарифом", - сообщил руководитель проектного офиса по транспорту при акимате города Артур Шахбазян.