Движение транспорта ограничили на западе Казахстана из-за угрозы подтопления

В Атырауской области из-за угрозы подтопления ограничено движение сразу на нескольких трассах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "КазАвтоЖол".

По информации Telegram-канала АО НК "КазАвтоЖол", в связи с угрозой подтопления ограничено движение на нескольких дорогах Атырауской области:

трасса Атырау-Уральск, с 71 по 179 километр, участок поселок Махамбет - поселок Индер, ограничение для грузового автотранспорта; трасса Атырау-Уральск, со 179 по 189 километр, участок поселок Индер - граница Западно-Казахстанской области.

Из-за осложнения паводковой ситуации в Атырауской области ограничение ввели и на одной из трасс ЗКО - ограничено движение для грузового автотранспорта на автодороге "Атырау-Уральск" со 189 по 492 километр на участке от Уральска до границы Атырауской области.

При этом, оперативный штаб Атырауской области своем Telegram-канале уточнил, что на 71-м километре автодороги республиканского значения "Атырау-Урал" через трассу пропускают воду.

"В связи с большим скоплением воды на 71 километре автодороги республиканского значения "Атырау-Уральск", между селами Махамбет и Актогай, спецтехникой ведутся работы по вскрытию дамбы для пропуска воды. Вода, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги.

В работах проводимых вдоль трассы задействовано 2 единицы тяжелой техники. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау-Уральск составляет около 6-7 километров. К данному часу ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет", - проинформировали в штабе.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

Напомним, 25 апреля в МСЧ сообщили, что вторая волна паводков грозит Атырауской области. В двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. Недавно на одной из трасс Атырауской области прямо под колесами машин обвалился асфальт.

Сообщалось также, что в одном из сел Махамбетского района эвакуировали более сотни жителей из-за поднявшегося объема воды в Жайыке. Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и дал поручения местным властям.

Вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области.