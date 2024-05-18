Токаев дал поручения Бектенову по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, прежде всего, тем гражданам, которые по-прежнему находятся в эвакуационных пунктах.

Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

В то же время правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.

Напомним, 15 мая прошел сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья.

Позже аким Атырауской области тоже встретился с жителями Кульсары. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков. После Серик Шапкенов совершил объезд пострадавших домов.

Между тем, по данным МЧС на утро 18 мая, по республике из эвакуационных пунктов вернулись в свои дома 61344 человека. В эвакопунктах остаются 5 460 человек.

"Отведена и откачана вода из 11 319 жилых домов и 3 593 дворовых территорий. Откачано более 22 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,9 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - говорится в Телеграм-канале МЧС.