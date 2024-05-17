Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дорога обвалилась прямо под колесами авто в Атырауской области (видео)

Опубликовано:

Обвалившийся асфальт
Обвалившийся асфальт. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

На одной из трасс Атырауской области прямо под колесами машин обвалился асфальт. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает издание "Ак Жайык".

Видео, на котором запечатлено, как асфальт обваливается под колесами машин, опубликовала Instagram-страница atyrauoil.official.

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов разъяснил ситуацию журналистам. По его словам, на 27 километре трассы Атырау – Индер ведутся срочные восстановительные работы.

"Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано.

Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы", - проинформировал Ермуханов.

Сейчас в восстановительных работах задействовано 4 единицы спецтехники и 15 специалистов.

Замакима пообещал, что дорога будет полностью восстановлена сегодня до вечера.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в начале недели из села Талдыколь в Атырауской области спасатели эвакуировали больше 100 человек - здесь уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку.

А сегодня утром стало известно, что в регионе закрыли автотрассу Махамбет — Сарытогай, между селами запущена перевозка людей на лодках.

Добавим, что ситуация с паводками в Атырауской области остается сложной. В двух районах области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.

Вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Отметим, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102219-doroga-obvalilas-pryamo-pod-kolesami-avto-v-atyrauskoy-oblasti-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.