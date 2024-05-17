Дорога обвалилась прямо под колесами авто в Атырауской области (видео)

На одной из трасс Атырауской области прямо под колесами машин обвалился асфальт. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает издание "Ак Жайык".

Видео, на котором запечатлено, как асфальт обваливается под колесами машин, опубликовала Instagram-страница atyrauoil.official.

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов разъяснил ситуацию журналистам. По его словам, на 27 километре трассы Атырау – Индер ведутся срочные восстановительные работы.

"Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано.

Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы", - проинформировал Ермуханов.

Сейчас в восстановительных работах задействовано 4 единицы спецтехники и 15 специалистов.

Замакима пообещал, что дорога будет полностью восстановлена сегодня до вечера.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в начале недели из села Талдыколь в Атырауской области спасатели эвакуировали больше 100 человек - здесь уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку.

А сегодня утром стало известно, что в регионе закрыли автотрассу Махамбет — Сарытогай, между селами запущена перевозка людей на лодках.

Добавим, что ситуация с паводками в Атырауской области остается сложной. В двух районах области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.

Вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Отметим, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.