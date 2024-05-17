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Жители Кульсары показали акиму области свои дома, пострадавшие от паводка

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Пострадавший дом в Кульсары
Пострадавший дом. Фото: t.me/oper_shtab_atyrau

Аким Атырауской области Серик Шапкенов после встречи с жителями Кульсары совершил объезд пострадавших домов, передает NUR.KZ со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, глава региона посетил микрорайоны Достык, Жадырасын, Мешит-ауылы, где встретился с жителями, выслушал их предложения и разъяснил механизм выплат ущерба.

В микрорайоне Жадырасын жители подняли вопрос о получении компенсации в виде денежных средств в случае, если дом признан аварийным.

"При признании дома аварийным вы можете получить выплату при условии его сноса. Это делается в целях безопасности жителей, мы полностью покроем ваши расходы согласно рыночным ценам", - сообщил Серик Шапкенов.

Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

"Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим, при оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация квадратного метра при признании дома непригодным для проживания составляет порядка 200-240 тыс. тенге за квадратный метр", - сказал Серик Шапкенов.

По итогам объезда глава региона поручил акиму района усилить персональную разъяснительную работу при ознакомлении жителей с итогами оценки.

Отмечается, что на данный момент комиссией принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, проведено техническое обследование 2 671 дома. Признаны аварийными 756 домов.

Более 100 жителей ознакомились с итогами оценки и согласились на суммы компенсации. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме.

Напомним, 15 мая прошел сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья.

Позже аким Атырауской области тоже встретился с жителями Кульсары. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2102243-zhiteli-kulsary-pokazali-akimu-oblasti-svoi-doma-postradavshie-ot-pavodka/

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