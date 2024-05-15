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Жители Кульсары собрались перед акиматом

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Сбор жителей у акимата
Сбор жителей. Фото: t.me/oper_shtab_atyrau/

Сбор жителей Кульсары проходит перед зданием акимата Жылыойского района, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По информации официального Telegram-канала штаба, сейчас перед зданием проходит сбор пострадавших от паводков жителей Кульсары по вопросам компенсации.

"Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов проводит разъяснения перед собравшимися о механизме возмещения средств, предоставлении нового жилья", - говорится в сообщении оперативного штаба.

В настоящий момент в Жылыойском районе из 2 920 затопленных домов от воды очищено 2 906. На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 единиц жилья.

Сообщается, что всего поступило около 3 000 заявок. 3 904 жителя, пострадавшие от паводка, получили 100-процентные единовременные выплаты. Кроме того, с 289 предпринимателями, имуществу которых был нанесен ущерб, были проведены консультации по возмещению ущерба.

"Сегодня во второй половине дня начнется поэтапное и подомовое ознакомление жителей с итогами технического обследования и оценки", - пообещали в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе значительно пострадал город Кульсары - сперва из населенного пункта эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показали, как выглядят затопленные улицы Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

На начало мая в городе еще оставались затопленными некоторые улицы. Спасатели устраняли последствия масштабного наводнения с помощью помп. Почти 600 человек, из которых 279 детей, продолжали оставаться в эвакуационных пунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100950-zhiteli-kulsary-sobralis-pered-akimatom/

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