Нашествие гнуса спрогнозировали жителям Уральска после паводка

Паводки в Уральске привели к обилию комаров и мошкары, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал KTK. На борьбу с насекомыми уже выделили 105 миллионов тенге.

Паводок, который обрушился этой весной на Уральск, привел к нашествию комаров и гнуса. По данным телеканала, на борьбу с кровососущими в регионе выделили уже 105 миллионов тенге, но этих денег может не хватить. При этом насекомые уже вовсю обитают на окраинах с повышенной влажностью.

Специалисты уже начали травить мошкару и комаров, пока те еще пребывают в стадии личинок. Но травить в самом Уральске проблематично: яды могут сказаться на здоровье людей.

По данным телеканала, дезинсекторы уже обработали порядка 3 тысяч гектаров территории, хотя запланировали обработать 2 тысячи. Работы предстоит еще много.

"Есть такие места, где мы уже обработали… потом вода ушла оттуда - и опять же в этих же местах созданы благоприятные условия.

То есть прогрев идет водоема, и повторно, возможно, какие-то места дополнительно будут обрабатываться. И эта работа не должна прекращаться: она должна проводиться до конца осени", - говорит заместитель директора подрядной организации Юлия Майер.

Напомним, ранее в Актюбинской области жителей подтопленной Кобды напугало нашествие зеленых мух и больших комаров. Люди заявили, что насекомые появились после потопа и тучами залетают в дома. В акимате пообещали провести санобработку.

Отметим, что в Западно-Казахстанской области из-за паводков также начались проблемы с питьевой водой. В Акжаикском районе с трудностями столкнулись сразу 12 сел.

На данный момент тяжелая ситуация с паводками складывается в Атырауской области - там на этой неделе ожидается пик паводков, который придется на 16-17 мая.

Также стало известно, что больше 120 человек эвакуировали в Атырауской области из-за паводка. Как уточнили в МЧС, в одном из сел Махамбетского района была проведена эвакуация из-за поднявшегося объема воды в Жайыке.