"Стали бомжами": дома уже второй месяц стоят в воде в Костанайской области (фото)

Из нескольких домов в селе Диевка в Костанайской области уже второй месяц не уходит вода. Местные жители вынуждены скитаться по знакомым и родственникам, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, в селе Диевка Аулиекольского района 3-4 апреля вода так быстро зашла в дома, что люди не успели захватить с собой даже детские вещи, не говоря уже о технике и мебели. В те дни воду в населенном пункте ждали все. Но не знали, откуда она придет. В этот раз разлилось озеро Мырзаколь.

Затопленный двор в селе Диевка. Фото: tobolinfo.kz

"Вон, видите, в озере плавает мой холодильник. Я его пытался вытащить из дома, но он уплыл, как и мои пристройки - сараи, туалет. Теперь издалека наблюдаю, как они плавают", - с горечью рассказал сельчанин Жангельды Бектенбергенов.

Он потерял все, что было накоплено за 61 год. Именно его дом первым принял воду, которая до сих пор не спешит уходить. Каждый день Жангельды надевает сапоги, садится в лодку, приплывает к своему затопленному жилищу и наблюдает, как валятся стены и все вещи приходят в негодность.

Житель села Диевка в затопленном доме. Фото: tobolinfo.kz

Один из тех, чей дом тоже оказался в воде, - Азиз Гаюпов. Его четверо малолетних детей, самому маленькому из которых три года, сегодня вынуждены спать на полу в заброшенном магазине.

В воде оказался не только дом Гаюпова, но и его родителей. Родители мужчины сейчас снимают жилье в Аулиеколе. В глазах у Азиза читаются отчаяние и безысходность, так как он не может помочь ни им, ни себе.

"Куда нам идти? Что делать? Акимат дал десять мешков цемента, а его даже хранить негде и некуда везти. И что можно сделать с десятью мешками цемента? Не издевательство ли это? Какая-то насмешка… Материальная помощь - 368 тысяч тенге. Что на них можно купить? Дом в воде стоит, а нам дают по десять мешков цемента", - в сердцах сказала жительница села Гайша Бектенбергенова.

И такие разговоры можно услышать от всех, кто с начала апреля оказался без определенного места жительства и вынужден скитаться по чужим домам.

"У нас двое детей 11 и 9 лет. Три дня мы жили в школе, а потом начался учебный процесс. Теперь живем у знакомых. Не знаю, сколько они еще будут нас принимать", - продолжила разговор сельчанка Жамиля Жайкенова.

Посещение дворов сравнимо с сюжетом фильма-катастрофы. В домах - брошенные игрушки, мебель, посуда, на стенах висят фотографии. Вода, пришедшая в апреле, разделила жизнь сельчан на до и после.

В затопленном доме. Фото: tobolinfo.kz

"Два года назад я сделал в доме ремонт, даже пластиковые окна поставил, а сейчас с супругой и 14-летней дочкой скитаемся по селу", - поведал 50-летний Сабыржан Кайранов.

"А мы с дедом под старость лет стали бомжами. Ему 70 лет, он после инфаркта. Как нам быть? За что нам это?" - в отчаянии рассказала 61-летняя Зибагуль Муканова.

Сказать, что представители власти здесь не были, будет неправдой. Они были, даже материальную помощь выдали, предоставили и гуманитарку. Но главный вопрос - наличие крыши над головой - пока не решен, отмечает издание.

"Была проведена первичная оценка жилья, ждем результатов", - объяснил руководитель отдела внутренней политики акимата Аулиекольского района Казбек Уразбаев.

В селе Диевка. Фото: tobolinfo.kz

Вопрос, почему не предоставили жилье хотя бы семьям, где есть дети, пока повис в воздухе.

"На сегодняшний день нам помог только Олег Владимирович Даниленко, он дал всем по 500 тысяч тенге, а тем, кто у него работает, - по миллиону. Но на эти деньги мы не можем купить жилье. А наше уже не подлежит восстановлению, ведь оно камышитовое", - пояснил ситуацию житель Диевки Сабыржан Кайранов.

Действительно, уже при первом непрофессиональном осмотре видно, что дома явно не восстановить.

Как отметил Казбек Уразбаев, в воде стоят 15 домов, а среди пострадавших - 34 человека.

"В нашем районе не была объявлена ЧС, значит, нет у нас оснований для приобретения людям жилища", - отвечают чиновники.

Жители села. Фото: tobolinfo.kz

Депутат областного маслихата Олег Даниленко заявил, что нужно предоставлять жилье, строить, но, может быть, в другой местности.

"В ближайшее время обсудим вопрос по Диевке с депутатами, я расскажу о ситуации акиму области. Мы обязательно поищем пути оказания помощи", - пообещал сельчанам председатель постоянной комиссии Костанайского областного маслихата Махаббат Жутаев, который посетил почти каждый дом, находящийся в воде.

Напомним, Костанайская область вошла в число регионов, которые больше всего пострадали от паводка. Дома сельчан уходили под воду прямо на их глазах.

Сложная ситуация сложилась и в самом Костанае, расположенном на берегу реки Тобол. В апреле в городе был объявлен режим ЧС.

Ранее в Костанайскую область по поручению премьер-министра был направлен министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов для координации работы на местах по стабилизации паводковой ситуации.