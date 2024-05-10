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Сербия выделила 1 млн евро на жилье казахстанцам, пострадавшим от паводка

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Флаг Сербии
Флаг Сербии. Иллюстративное фото: Sergio Amiti/Getty Images

На счет фонда "Қазақстан халқына" поступил 1 млн евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщается на сайте Службы центральный коммуникаций, это решение является символом долгосрочного партнерства и дружбы между двумя странами.

"Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи", - отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

Отмечается, что на 10 мая собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенных фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.       

В СЦК также напомнили, что Казахстан в 2014 году оказывал гуманитарную помощь Сербии из-за катастрофического наводнения, направив палатки, медикаменты и предметы первой необходимости.

Добавим, ранее стало известно, что в этом году Токаев совершит визит в Белград.

Напомним, в этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в ряде областей Казахстана. Сейчас сложная ситуация сохраняется в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков производятся выплаты от государства. Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей уже получили государственную поддержку после паводков.

В кабмине сообщали, пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от большой воды предпринимателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2098610-serbiya-vydelila-1-mln-evro-na-zhile-kazahstancam-postradavshim-ot-pavodka/

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