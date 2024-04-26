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"Низко и мерзко": брат Нукеновой заявил, что мошенники собирают деньги, используя имя Салтанат

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Айтбек Амангелді мен Салтанат Нүкенова
Айтбек Амангелді мен Салтанат Нүкенова. Фото: Instagram/aitym

Айтбек Амангельды в Instagram предупреждает казахстанцев о мошенниках, которые, используя фото погибшей Салтанат Нукеновой, ведут сборы денег, передает NUR.KZ.

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в Instagram-аккаунте обратился к подписчикам, сообщив, что активизировались мошенники, использующие фото погибшей для сбора денежных средств.

"За все время мы не объявляли никаких сборов", — написал в Stories Амангельды, отметив аккаунт МВД с просьбой разобраться с мошенниками.

Он также возмутился тем, что есть те, кто в соцсетях используют фото Салтанат Нукеновой для сбора средств на лечение.

"Я требую, чтобы удаляли фотографии и видео Салтанат со всех публикаций со сборами средств на лечение и тому подобное.

Использовать изображения Салтанат с целью повысить охваты для продаж – низко и мерзко. Особенно, когда используют ее имя для увеличения продаж своих курсов.

Это неправильно — апеллировать к человеческой боли и сопереживанию к Салтанат, и ставить свои реквизиты для сбора на неизвестные нужды", – написал он. 

Айтбек Амангельды обратился к казахстанцам и призвал быть внимательными при отправке денежных средств неизвестным людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092031-nizko-i-merzko-brat-nukenovoy-zayavil-chto-moshenniki-sobirayut-dengi-ispolzuya-imya-saltanat/

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