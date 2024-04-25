Суд над Бишимбаевым начали разбирать на лекциях в вузах (видео)

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, который казахстанцы смотрят в онлайн-режиме уже почти месяц, повысил интерес студентов к юридическим профессиям, передает "31 канал".

Как рассказал телеканалу преподаватель основы права Высшего педагогического колледжа Шымкента Жасулан Тогай, резонансный процесс сейчас активно обсуждают на лекциях в вузах. А многие студенты из-за суда даже захотели поменять профессии и стать борцами за справедливость.

"После этого процесса студенты начали интересоваться уголовными делами. Мы со студентами обсуждаем, что говорят прокуроры, что говорит судья, насколько правильно поставлены вопросы адвокатов", - поделился Тогай.

Эпизоды судебных заседаний мгновенно разбирают на цитаты, а адвокатов процесса, прокуроров и судью казахстанцы уже знают по именам.

Так, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова представляет интересы брата погибшей Салтанат Нукеновой. Ее популярность в социальных сетях выросла, как и число подписчиков. На суде она запомнилась своими яркими фразами.

Еще один представитель стороны потерпевших - Игорь Вранчев - заместитель председателя республиканской коллегии адвокатов Казахстана. Правозащитник демонстрирует профессионализм и не боится громких высказываний.

Игорь Вранчев и Жанна Уразбахова на суде над Бишимбаевым. Фото: t.me/Jogargy_sot

О третьем адвокате потерпевших, Дамире Ишмаметове, известно не так много. Но и он запомнился казахстанцам острыми вопросами.

На слуху и адвокат Алия Омарова - еще одна представительница потерпевших.

В соцсетях адвокатов потерпевшей стороны называют "лигой справедливости".

Адвокаты Алия Омарова и Дамир Ишмаметов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Еще одна яркая личность - прокурор Айжан Аймаганова, старший помощник прокурора города Астаны. Зрителей она подкупила своей строгостью, непримиримостью и неравнодушием. К слову, из-за популярности в Сети появилось несколько фейковых страниц от ее имени. Позже прокурор решила открыть свою личную страницу и опубликовала обращение к казахстанцам.

Айжан Аймаганова. Кадр из видеотрансляции: youtube.com/@SupcourtRK

Коллега Аймагановой Саяхат Нурбеков стал серым кардиналом процесса. Его вопросы часто заставляют участников процесса понервничать.

Прокуроры Саяхат Нурбеков и Айжан Аймаганова. Фото: t.me/Jogargy_sot

Популярность обрела и судья Айжан Кульбаева. Она вела и другие громкие процессы.

Так, по данным телеканала, в 2017 году Кульбаева вынесла приговор экс-вице-министру образования и науки Саяту Шаяхметову, а в прошлом году - блогеру Махамбету Абжану.

Судья Айжан Кульбаева. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Защитники Бишимбаева - тоже профессиональные адвокаты. И они оказались в центре внимания, и не только на процессе, но и в обычной жизни. Теперь их узнают на улице.

Адвокаты Бишимбаева и Байжанова. Фото: t.me/Jogargy_sot

Студенты говорят, что после открытого суда профессии адвоката, прокурора и судьи стали более привлекательными.

"После этого процесса молодежь хочет быть такими же правозащитниками. И мы смотрим с большим интересом", - поделилась с телеканалом студентка Назерке Рыскулбек.

"Мне очень нравится прокурор, как она себя ведет, как выполняет свою работу. Теперь много подростков, которые хотят стать прокурорами, адвокатами, юристами", - сказала студентка Жасмина Седигалиева.

Журналисты считают, что этот процесс непременно повысит рейтинги всех участников, кроме, конечно, подсудимых. Но все же главный лейтмотив резонансного процесса - это непримиримость с бытовым насилием.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.

Вчера, 24 апреля, судебное следствие по делу было завершено. В следующий понедельник стороны должны перейти к прениям.