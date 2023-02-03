Блогера Махамбета Абжана осудили на 9 лет

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

Сегодня, 3 февраля, столичный суд признал виновным Абжана Махамбета и приговорил к его девяти годам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Астане.

«Махамбета Абжана признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 274 и пунктом 2 части 4 статьи 194 УК РК. (…)

По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Абжану 9 лет лишения свободы.

Признать в действиях Абжана опасный рецидив преступлений. Отбывание лишения свободы назначить в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Меру пресечения содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений», - заявила судья Айжан Кульбаева.

Напомним, журналист Махамбет Абжан был задержан по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей. По данным Антикорупционной службы, он угрожал потерпевшим распространением порочащих их сведений в СМИ.

В начале июле прошлого года столичный специализированный межрайонный следственный суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007969-blogera-mahambeta-abzhana-osudili-na-9-let/