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"На этой беде не надо бизнес делать": аким одного из подтопленных регионов обратился к предпринимателям

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Спасатели плывут на лодке по затопленной улице
Затопленная улица. Фото: t.me/qr_tjm

В Северо-Казахстанской области продолжается оставаться сложной паводковая ситуация - в семи районах действует режим ЧС. Аким региона обратился к бизнесменам, передает телеканал "Астана".

В зоне подтопления в СКО оказались порядка трех с половиной тысяч домов. Больше всего от паводка пострадали окраины Петропавловска.

По данным ДЧС, в ходе обследования территорий выявлено подтопление около 2 тыс. частных жилых домов. На единовременные выплаты в областном центре выделили 724 млн тенге.

Но важнее для пострадавших - жилищный вопрос. Большая часть людей продолжает находиться у родственников или арендует жилье. Тех же, кому некуда идти, временно разместили в общежитиях.

"Подготовлен жилфонд в количестве 18 квартир: 8 - двухкомнатных и 10 – трёхкомнатных. Сформирован пул из 197 квартир: 67 однокомнатных, 103 двухкомнатных и 27-трехкомнатных в коммерческом жилье.

С застройщиками заключены соответствующие меморандумы. Цена квартир не будет превышать 22 млн 700 тысяч. Проработан вопрос с риэлторами города, имеется в наличии 204 квартиры", - проинформировал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Кроме этого, для строительства подобрано 100 земельных участков в микрорайоне Солнечный. Уже разработана проектно-сметная документация на строительство 9-этажного дома на 72 квартиры. Всего планируется построить 5 жилых высоток.

Как сообщил аким СКО Гауез Нурмухамбетов, восстановление, ремонт и строительство пострадавшего жилья ляжет на плечи фонда "Казахстан халкына", в который крупные казахстанские компании будут перечислять средства.

Он поставил перед чиновниками и ответственными ведомствами задачу - завершить все мероприятия по ликвидации последствий паводка за 3 месяца.

"Хочу предупредить, уважаемые руководители, уважаемый бизнес - искусственных завышений цен не должно быть. На этой беде бизнес не надо делать. В этой тяжелой ситуации для региона прошу предпринимателей не спекулировать ценами на строительные товары", - обратился аким к бизнесменам.

Помимо этого, руководителям пострадавших районов и города поручено до конца недели завершить начисление единовременных выплат всем пострадавшим от паводка. А после спада воды в кратчайшие сроки провести техобследование и оценку подтопленного жилья.

Напомним, накануне стало известно, что дополнительно более 550 тыс. тенге получат пострадавшие от паводков в Казахстане. В кабмине также объясняли, порчу какого имущества возместят казахстанцам.

В середине месяца в ходе визита в СКО Токаев заверил, что никто из пострадавших от паводка жителей не останется без помощи. А во время поездки в Костанайскую область президент отметил, что казахстанские бизнесмены из списка Forbes будут оказывать помощь пострадавшим жителям - каждого из них закрепят за конкретным регионом.

Также касательно решения жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан выступил с заявлением ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Сообщалось, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, а акиматы ведут работу по выбору земельных участков для новой застройки.

Сейчас, по актуальным данным МЧС РК, сложная ситуация с паводками сохраняется в Западно-Казахстанской области, в частности, в Уральске. Сообщается, что до снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 тыс. человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны.

В МЧС сообщили также, что сейчас продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В разных регионах страны в свои дома уже вернулось 23 тыс. человека, эвакуированных из-за паводков. Еще 8,8 тыс. человек остаются в эвакопунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089973-na-etoy-bede-ne-nado-biznes-delat-akim-odnogo-iz-podtoplennyh-regionov-obratilsya-k-predprinimatelyam/

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