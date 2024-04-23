Еще более полумиллиона тенге получат пострадавшие от паводков в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина рассказал, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов заявил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.

"Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка.

С прошлой недели начата работа по возмещению ущерба. Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим", - заявил он.

По его данным, на сегодня уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП (369 тыс. тенге). Предпринимателям тоже возместят ущерб.

"Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду", - заверил премьер.

Напомним, в середине месяца в ходе визита в СКО Токаев заверил, что никто из пострадавших от паводка жителей не останется без помощи. А во время поездки в Костанайскую область президент отметил, что казахстанские бизнесмены из списка Forbes будут оказывать помощь пострадавшим жителям - каждого из них закрепят за конкретным регионом.

Позже в правительстве подробно рассказали, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от наводнения казахстанцы - в кабмине пообещали не только помочь с жильем и материально, но и выплатить ущерб за погибших сельхозживотных. Отдельные компенсации предусмотрены для пострадавших предпринимателей. Сумму выплат будет решать комиссия.

Помимо этого, сообщалось, что пострадавшим от паводков казахстанцам дадут отсрочку по кредитам.

На прошлой неделе в правительстве отчитались о выплатах пострадавшим от паводков казахстанцам - сообщалось, что первые выплаты уже получили больше 8,8 тыс. семей. Всего же в регионах поступило больше 16 тыс. заявок на выплату ущерба.