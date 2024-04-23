Сохраняется сложная обстановка: военных и спасателей отправляют в ЗКО из других регионов

Вице-премьер Канат Бозумбаев после облета территорий Западно-Казахстанской области поручил перебросить в регион дополнительные силы, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на сайте правительства, сейчас отмечается постепенное снижение объема воды, поступающей из Оренбурга в реку Жайык.

В Западно-Казахстанской области вода идет на спад в селах Байтерекского района: Озерное, Рубежинское и Январцево.

По прогнозам экспертов, пик паводков в ЗКО пройдет без резких подъемов.

"Вместе с тем в Уральске все еще сохраняется сложная оперативная обстановка. До снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 тыс. человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны. Ожидается прибытие еще 200 военнослужащих.

На сегодня 100 человек личного состава Минобороны из Мангистау укрепляют село Мичурино на реке Шаган, работая в три смены. Десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах", - рассказали в кабмине.

Всем задействованным в противопаводковых мероприятиях Бозумбаев выразил свою благодарность, а также поручил создать все необходимые условия для прибывшего подкрепления.