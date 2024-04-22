Сводка МЧС по паводкам: сколько казахстанцев уже вернулось домой

В министерстве по ЧС Казахстана рассказали о паводковой ситуации в стране к утру понедельника, 22 апреля, - в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства по ЧС РК, сейчас продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа. Сюда дополнительно прибывают силы и средства из других регионов.

Как рассказали в МЧС, за минувшие сутки из садового общества "Стеновик" в Уральске эвакуировали 61 человек, еще четверых спасли.

"В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные жители разместились по родственникам. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается", - говорится в сообщении.

Все же к этому часу в разных областях страны в свои дома уже вернулось 23 тыс. человека, эвакуированных из-за паводков. Еще 8,8 тыс. человек остаются в эвакопунктах.

"Отведена и откачана вода из 4 554 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала", - проинформировали в МЧС.

На контроле остаются 32 перелива автодорог, 56 размыва автодорог, из них 9 мостов и 45 дорожных полотен. На контроле 32 населенных пункта без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 33,8 тыс. человек и 4 973 единицы техники, 874 водооткачивающих средств, 389 плавательных средств, 14 воздушных судов, заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Позже стало известно, что Евросоюз также направит Казахстану помощь - 200 тыс. евро.

Между тем министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с заявлением по поводу жилищного вопроса пострадавшим. Господдержку на сегодня получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.

Добавим, на прошлой неделе в правительстве рассказали, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане. А в МВД заявляли, что на сегодня по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.