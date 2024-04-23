"300 спартанцев": жители окраины Уральска своими силами спасают дома от паводка

В Уральске продолжают борьбу с паводком. А в пригороде, который пострадал больше всего, люди сами взялись за технику и ковши, несмотря на призыв властей эвакуироваться, передает сайт телеканала КТК.

Топит пригород из-за сильно разлившегося Урала, который с начала половодья поднялся выше критической отметки. В основном пострадало жилье дачников, которые постоянно проживали в массивах в пойме реки.

В дачных обществах "Венера" и "Речник" живет порядка 900 человек – все они находятся здесь постоянно и имеют городскую прописку. Это одна из самых низких точек на окраине Уральска, и считалось, что эти массивы должны были уйти под воду одними из первых.

По словам местных, их просили срочно эвакуироваться и говорили, что спасать жилье бесполезно. А люди тем временем собирали деньги, нанимали технику и круглыми сутками укладывали мешки с песком.

Смеясь, говорят: в городе их за упорство даже прозвали "300 спартанцев".

"Мы начали копать трактором – за нами вода бежала. Просто успевали ковшом махать, как говорится, она бежала за нами, вода на пятки наступала. У нас просто не было выхода, мы начали дамбу копать. Вообще, нехорошо копать, но у нас просто выхода не было. Если бы, я говорю, мы ее не начали делать, мы бы уже 25-е сутки под водой были. Честно говорю!" – говорит председатель дачного общества "Речник" Оксана Митрясова.

Сам Урал расположен от домов буквально в паре метров – и насыпь, собранная наспех, уже превращается в дамбу, которая сдерживает огромный объем воды.

Пик паводка на реке Урал еще не пройден. За последние сутки на гидропосту в Уральске ее уровень поднялся на 2 сантиметра и сейчас преодолел отметку 863 сантиметра. Но выше по течению уже отмечается небольшой спад.

Сейчас работа здесь не прекращается ни днем, ни ночью. Люди говорят: в акимате поняли, что ситуация не так безнадежна и пригнали спецтехнику. Грузовики возят грунт, военные поднимают и укрепляют дамбу. Помогают волонтеры, среди которых даже приезжие из Актюбинской области.

"Люди готовы помочь. Вон приходят, воду привозят, кто-то еду привозит, кто-то привозит с собой там коже. В общем, настроение хорошее по идее", – говорит волонтер Арман Калиев.

Местные тут же организовали полевую кухню. Говорят, сейчас в пик подъема воды самое главное – не сдаваться и сдержать натиск Урала. Ведь эти дома для них – единственное жилье.

"Вот так и живем. Уже скоро месяц будет, как вот это мы все. Без света. Ну ничего, самое главное – удержать все это. Нам дома вот важнее всего. Удержим, надеемся!" – говорит одна из местных жительниц.

С начала паводка здесь уже подняли дамбу высотой 2 метра и протяженностью 4 километра. Местные признаются: начинали все, слабо веря в свои силы. Но теперь готовы стоять до конца.

Вчера, напомним, уровень воды в реке Жайык (Урал) близ Уральска превысил критическую отметку, пригород начало заливать паводковыми водами. Обстановка в самом городе сложная, но, как заверили власти, контролируемая. По официальным данным, в области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

21 апреля под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

Во вторник в ДЧС ЗКО сообщили, что в Уральске принудительно эвакуировали свыше 60 жителей затопленного дачного общества.

Специалисты "Казгидромета" прогнозировали, что пик паводка в Уральске ожидают в период с 22 по 24 апреля.