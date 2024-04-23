Десятки людей, отказавшихся покидать свои дома, эвакуировали принудительно в Уральске

В ЗКО продолжается эвакуация людей с участков, пострадавших от паводка. Так, в Уральске свыше 60 жителей принудительно эвакуировали из затопленного дачного общества, передает "Мой город".

Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что противопаводковые работы по области продолжаются.

За прошедшие сутки из садоводческого общества "Автомобилист" в микрорайоне Самал эвакуировали 35 человек, из них семеро детей.

Всего за время паводка эвакуировали 13 912 человек, более 3 500 уже вернулись в свои дома. 902 семьи находятся в 14 эвакуационных пунктах региона.

"Уровень воды составляет 865 сантиметров на гидропосту в Уральске. Берегоукрепительные работы продолжаются круглосуточно. Подворовой обход проводят на Первой, Второй, Третьей дачной, в районе Телецентра, в Стеновике. В затопленных местах продолжается круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС", - рассказал Нуржан Толеуш.

По его словам, с садоводческого общества "Стеновик" принудительно эвакуировали 61 человека. Все они отказывались покидать свои дома.

Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС ЗКО в Instagram, сегодня в районе Первой дачной спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда был эвакуирован гражданин 1961 года рождения, который на протяжении двух дней не выходил на связь.

Эвакуация местного жителя попала на видео. По представленным кадрам можно понять, что дом казахстанца уже был значительно подтоплен.

Напомним, вчера уровень воды в реке Жайык (Урал) возле Уральска превысил критическую отметку, пригород начало заливать паводковыми водами. Обстановка в самом городе сложная, но, как заверили власти, контролируемая. По официальным данным, в области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

21 апреля под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.