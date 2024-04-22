"Не исключены внештатные ситуации": акимат обратился к алматинцам

В акимате Алматы обратились к горожанам с рекомендациями быть бдительными — в период с 24 апреля по 15 мая в городе будут проводиться гидравлические испытания теплосетей, передает NUR.KZ.

"В период с 24 апреля по 15 мая с 04:00 до 07:00 утра, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности!

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены внештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия", — говорится в сообщении акимата.

В случае внештатных ситуаций алматинцев просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, а сразу покинуть место происшествия.

Также необходимо сообщить о случившемся в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

В акимате также предоставили график проведения испытаний теплосетей:

24 апреля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина;

Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда;

24 и 25 апреля

Алмалинский и Ауэзовский районы: Улугбека — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка;

24 по 26 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова;

24 по 28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное Кольцо — Бурундайская;

25 апреля

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

25 и 26 апреля

Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова;

26 апреля

Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко;

Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека;

с 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район:

Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — Ганди — Назарбаева;

Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова;

Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

29 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова;

29 и 30 апреля

Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш;

Ауэзовский, Бостандыкский и Наурызбайский районы:

Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова;

с 29 апреля по 2 мая

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова —Жангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя;

2 и 3 мая

Алмалинский и Бостандыкский и Медеуский районы:

Гоголя — Курганская — Сатпаева—Чайковского;

Алмалинский и Ауэзовский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

3 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева;

6 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова;

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели;

7 мая

Алатауский район: посёлок Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа;

13 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова;

13 и 14 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Айтеке би — Панфилова — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Байтурсынова;

14 и 15 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай;

Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Напомним, с 15 апреля в Алматы началось поэтапное отключение от отопления учреждений и домов мегаполиса. Сообщалось, что отключение будет поэтапным: сначала — административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем — жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов, выступая на заседании правительства, заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявил тогда Бектенов.

Между тем в Казахстане периодически сообщается о перебоях с тепло- и энергоснабжением в течение отопительных сезонов.

В декабре прошлого года, к примеру, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

При этом тогда министр энергетики Алмасадам Саткалиев, говоря об этих случаях, отмечал, что они не попадают под определение аварий.

Перед новым годом сообщалось, что жители одного из ЖК в Астане больше недели сидят без отопления в своих квартирах.

А за отопительный период 2022-2023 года в Казахстане произошло сразу несколько крупных аварий на ТЭЦ, например в Экибастузе и Риддере. В апреле прошлого года рейтинг самых изношенных в Казахстане ТЭЦ показывали в правительстве.