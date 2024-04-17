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Алматинцам начали отключать отопление

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Кот лежит на радиаторе отопления
Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы началось поэтапное отключение от отопления учреждений и домов мегаполиса. Процесс запущен 15 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2023–2024 годов", — говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Отключение отопления началось с 15 апреля и будет оно поэтапным: сначала - административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем - жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Ранее синоптики спрогнозировали жару до 30 градусов в Казахстане в ближайшие дни.

Напомним, ранее акиматом было анонсировано отключение отопления в городе. Тогда сообщалось, что в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов, а на подготовку к отопительному сезону 2024–2025 годов выделено 35 млрд тенге.

Ранее сообщалось также, когда отключат отопление в Астане. Точную дату в акимате не назвали, отметив, что отключение произведут, как только 10-градусное тепло будет держаться в течение 5 суток.

Между тем, в начале апреля премьер-министр Казахстана заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявлял Олжас Бектенов.

Бектеновым было также поручено увеличить финансирование инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086403-almatintsam-nachali-otklyuchat-otoplenie/

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