"Есть тепло, нет – платим по 20 тысяч": без отопления в морозы остались жители ЖК в Астане

В Астане жители жилого комплекса уже больше недели сидят без отопления в своих квартирах. При этом ни застройщик, ни акимат не решают их проблему, передает телеканал "Астана".

Без отопления в суровые астанинские морозы остались жители ЖК "Алем-Тау", расположенного в перспективном районе столицы.

Как передает телеканал, на прошлой неделе в одном из подъездов ЖК прорвало трубу, из-за чего дом остался без отопления.

"Прошло 2 года, мы уже 2 года мучаемся без отопления. Каждую неделю сидим без отопления сейчас на данный момент неделю мы без отопления. Горячей воды у нас дома нет.

Обращались в акимат, нам отказали. Сказали, что никакой помощи оказать не могут. Мы собрали жильцами деньги, решили подключить сами центральное отопление. Собрали 15 млн. Трубу вот нам довели до нашего ЖК, дальше работы приостановили", - рассказала астанчанка Барчанай Турсынкулова.

Спасаться жителям столицы приходится теплой одеждой и обогревателями. За работу последних приходится платить баснословные счета за электричество.

Котельная в доме автономная. По словам жильцов, подрядчики еще на этапе строительства обещали подключить их к центральному отоплению. Но почему-то слова не сдержали.

"В компании нам сказали, что услуги обслуживания за год стоят 1 млн тенге. Мы об этом не знали. У нас нет возможности собрать такую сумму. Без отопления сидим неделю. За газ в месяц выходит 20 тысяч. Есть отопление, нет - мы оплачиваем такую сумму", - рассказала жительница ЖК Карлыгаш Сыздыкова.

По словам представителей застройщика, после завершения гарантийного срока жители должны были обратиться в частную компанию, которая взялась бы обслуживать их автономную котельную. Сейчас отопительные системы остались без присмотра. Что касается центрального отопления, то таких обещаний компания не давала.

"Во-первых, по центральному отоплению хочу сказать, что мы не можем это обещать. Так как по документам есть официальное техусловие. По этому техусловию у нас прописано, что дом на автономном отоплении. Это написано везде и в договорах, и согласно проекту.

То, что будет центральное отопление, нигде не прописано, речи не было. Строительная компания не может такого обещать, потому что это касается теплотранзита, акимата", - заявил заместитель гендиректора ТОО "Астана-Таза су" Галамат Кененбайулы.

В акимате людям тоже советуют найти частную фирму, которая будет обслуживать автономное отопление дома.

"У данного ОСИ нет никаких договоров с обслуживающей организацией, котельная просто самовольно обслуживается. Вчера вечером установлено, что котельные они самовольно разобрали. Сегодня они запустили самовольно, не работают насосы, датчики газовые не работают, манометр не работает. Все провода изношены.

Сейчас мы под гарантию ОСИ меняем полностью всю систему и запускаем", - сообщил руководитель отдела жизнеобеспечения аппарата акима района Нура Еркебулан Кошкинбай.

В ОСИ заявили, что их не предупредили о том, что это они должны были найти специальную фирму для котельной. Застройщик просто сдал дом без каких-либо пояснений.

"Когда 2 года назад я получил документы от застройщика, не было ни сантехника, ни электрика, не было специалиста по котельной. Пришел юрист и вручил акт передачи, список оборудований и взял мою подпись. Просто показал, вот это оборудование и как оно работает. На руках не было схемы этой котельной. Главного документа проектно-сметной документации не было. Сам через ЦОН смог получить акт ввода в эксплуатацию", - рассказал председатель ОСИ ЖК "Алем-Тау" Дидар Нукеш.

Сейчас акимат запускает автономную котельную, но делает это не бесплатно. Услуги чиновников людям обойдутся почти в полмиллиона тенге. Еще примерно полтора миллиона каждый год им придется платить частной обслуживающей компании, которая будет обслуживать тепло в доме, и это не считая ежемесячных комуслуг.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

С начала декабря в ряде городов Казахстана начались проблемы с отоплением.

8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил, что повреждение не повлияет на теплоснабжение в городе.

А в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

19 декабря стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины.

Тогда же, 19 декабря, в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что, соответственно, повлекло нарушения в теплоснабжении. Вчера в Минэнерго прокомментировали ситуацию.

Кроме того, вчера, 20 декабря, в Костанае без отопления остались 42 жилых дома, школа и аэропорт.